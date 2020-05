Miriana Trevisan chiarisce dopo il gossip con Pago: ‘Le scelte mie e di Pacifico…’

Dopo il gossip di un ritorno di fiamma con Pago, Miriana Trevisan ha voluto chiarire alcune cose sui social. Ecco le sue parole

Miriana Trevisan vuole chiarire il rapporto con Pago

Pago è tornato al centro dell’attenzione in questo ultimo anno in cui ha partecipato prima alla seconda edizione di Temptation Island Vip e poi alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. In entrambe le occasioni ha affrontato la sua relazione con Serena Enardu. Conviventi da sette anni, lei non si sentiva più innamorata di lui e nel programma condotto da Filippo Bisciglia ha intrapreso un flirt con Alessandro Graziani. Poi, pentita, ha tentato di riconquistare Pago al GF Vip.

L’ex moglie di Pago è intervenuta numerose volte nella vicenda. Prima Miriana Trevisan ha consigliato all’ex marito di fare quello che si sentiva, di tornare con Serena se l’amava. Poi ha avuto qualche critica nei confronti dell’ex tronista per il suo comportamento. Inoltre, Miriana è rimasta molto male del fatto che Pago abbia dato poca attenzione a Nicola, il loro bambino.

Tuttavia, adesso le cose tra Miriana e Pago si sono sistemate, tanto che lei ha dichiarato al settimanale Nuovo che lui, dopo l’allontanamento da Serena degli ultimi giorni, ha dormito a casa sua. Da questo è iniziato il gossip di un ritorno di fiamma tra i due, ma la showgirl ha voluto chiarire ogni cosa.

Miriana puntualizza: ‘Rapporto chiarito 8 anni fa’

Miriana aveva dichiarato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti che tra lei e Pago il rapporto era molto sereno e che lui aveva addirittura dormito a casa sua. Lei ha una casa grande in cui ognuno può avere la sua camera con bagno e questo è una grande opportunità per Nicola di poter stare con i suoi genitori.

Queste dichiarazioni hanno sollevato i dubbi di un riavvicinamento a livello amoroso tra i due. Già tempo fa si erano separati per poi ritrovarsi e fare addirittura un figlio. Ma le voci e i gossip sui social hanno infastidito molto la showgirl e ha voluto fare delle precisazioni attraverso una Instagram Story.

Miriana Trevisan ha scritto un messaggio breve ma molto chiaro: “Cari, le scelte mie e di Pacifico sono state fatte 8 anni fa. Tra noi c’è solo un gentile rapporto per crescere al meglio nostro figlio“. Questo toglierà ogni dubbio?