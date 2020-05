Yari Carrisi, l’affronto intollerabile al padre Al Bano? L’iniziativa social fa discutere [FOTO]

Yari Carrisi al centro dell’attenzione

Nelle ultime settimane Yari Carrisi ha più volte fatto parlare di sé. Durante il giorno del suo 47esimo compleanno ha postato una serie di Stories forti nei confronto di Barbara D’Urso e i suoi programmi. Successivamente, invece, è stato protagonista insieme alla madre Romina Power ha un piccolo incidente tecnico durante il collegamento con Mara Venier a Domenica In.

Da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19, il secondogenito di Al Bano vive nella sua casetta ubicata all’interno della tenuta di Cellino San Marco e condivide gli spazi con la madre. Infatti la cantante statunitense è rimasta bloccata nel nostro Paese e ad oggi è ancora impossibilitata a raggiungere la California.

Il 47enne cambia cognome: da Carrisi a Power

Chi segue Yari sui social sa perfettamente che è molto attivo soprattutto su Instagram. Ma i follower più attenti hanno notato un cambio nel suo profilo. Il 47enne ha sostituito il suo cognome Carrisi con quello della madre, ovvero Power. Una modifica che non è avvenuta di recente ma tuttavia nelle ultime ore se ne è tornato a parlare.

In tanti considerano tale gesto come un vero e proprio affronto al madre Al Bano. Come riporta il portale Donnemagazine, ormai da anni a Cellino San Marco è un incubo. Prima era un paradiso è ora un inferno. Per quale ragione? (Continua dopo la foto)

Contrasti col vicinato di Cellino San Marco

A quanto pare Yari Carrisi abbia delle forti divergenze col vicinato e con quello che il 47enne considera un vero e proprio inquinamento acustico. Un rumore assordante che però non viene specificato cosa possa essere.

“Quando chiesi di abbassare la loro risposta fu ‘vattene in India finché chiudo a settembre’.” Yari accusa il posto di essersi “Fott*to il mio cognome, che sia io che mio padre abbiamo smesso di utilizzare”. Parole che lasciano senza parole i fan dei Carrisi ma che non riescono ancora a percepire cosa sia accaduto. La cosa importante che i rapporti tra il secondogenito e il genitore Al Bano continuino ad essere sereni.