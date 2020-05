Armando Incarnato e quell’apprezzamento fisico a Gianni Sperti: “E’ un bel uomo e…” [FOTO]

Armando Incarnato e le critiche ai suoi capelli

Da un paio di settimane, dopo la versione web poco seguita dai telespettatori, su Canale 5 è tornata la versione classica di Uomini e Donne. Ovviamente sono state adottate delle modifiche per attenuare il contagio da Covid-19. 15 giorni fa Armando Incarnato venne aspramente criticato dal popolo di internet per via di una capigliatura alquanto discutibile. A distanza di tempo il cavaliere del Trono over è tornato ad affrontare l’argomento look lanciando una serie di frecciatine velenose a tutti coloro continuano a giudicarlo.

Attraverso un post condiviso su Instagram, l’imprenditore capano ha scritto che sono solo capelli. Poi ha scritto che si guarda allo specchio ma è abituato a guardarsi negli occhi, no alla chioma. In poche parole il ragazzo ha fatto intendere agli haters che per lui è più importante la bellezza interiore, piuttosto che quella esteriore.

Il complimento a Gianni Sperti

Nonostante la precisazione, Armando Incarnato è stato puntualmente bersagliato da alcuni utenti web. Gran parte di essi hanno ricordato al cavaliere del parterre senior di Uomini e Donne che lunedì aprono i parrucchieri dopo oltre due mesi di chiusura. Altri ancora gli hanno consigliato di prendersi un appuntamento e riprendersi lo shatush.

Qualcun’altro, invece, ha menzionato Gianni Sperti, storico opinionista del dating show di Maria De Filippi e spesso suoi accusatore. Paragonandolo all’ex ballerino di Amici, Incarnato ha replicato così: “Lo vedo come un complimento, è un bell’uomo”. Nonostante i due non vadano d’accordo, stavolta il napoletano ha sorpreso tutti facendogli un complimento. (Continua dopo il post)

Armando Incarnato vuole cambiare look

Ma le critiche per i suoi capelli non sono terminate qui. Sotto il post di Armando Incarnato degli utenti gli hanno consigliato di farli allungare un po’ di dietro in modo da far risaltare i lineamenti del suo viso.

In tanti voglio vedere il cavaliere del Trono over di Uomini e Donne con un nuovo look anche se lo stesso ha scritto: “Se mi danno il tempo di farli crescere per poi impostare un taglio sarebbe meglio… Ma mi sembra sempre che sono pronti a crocifiggermi qualsiasi cosa vedano…”.