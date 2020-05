Elodie vuota il sacco su Marracash: “Abbiamo avuto discussioni, non è un uomo facile…”

Elodie si confida a Il Fatto Quotidiano

Con l’inizio della Fase 2 è uscito il nuovo singolo di Elodie Di Patrizi. Stiamo parlando di ‘Guaranà’, accompagnato da una videoclip nella quale la cantante romana si mostra con un look totalmente rinnovato. L’ex allieva di Amici ha trascorso la quarantena da Covid-19 insieme al suo fidanzato Marracash con cui forma una coppia da circa un anno. Intervistata da Il Fatto Quotidiano, l’artista italo-francese ha confidato l’estate prossima ad arrivare sarà un vero e proprio terno al lotto.

La ragazza ha sottolineato l’assenza del vaccino, e l’immunità di gregge non è un’opzione. “Ma anche l’energia di una canzone può aiutare, nel suo piccolo, ad alleviare il peso psicologico che sentiamo addosso”, ha sottolineato Elodie. Inoltre quest’ultima ha parlato delle numerose discussioni tra le mura domestiche con la sua dolce metà.

La Di Patrizi e le discussioni in casa con Marracash

Intervistata da Il Fatto Quotidiano, Elodie Di Patrizi ha confidato che lei e il suo fidanzato hanno avuto discussioni, come tutte le coppie. Poi la nota cantante ha asserito che Marracash è un uomo non facile e lei è una donna complicata. Poi la professionista romana è tornata a parlare della sua seconda esperienza al Festival di Sanremo.

Nello specifico ha parlato della battuta poco felice che il collega Marco Masini ha fatto nei suoi confronti dietro le quinte dell’Ariston. Un’offesa su come si veste che all’epoca la fece arrabbiare moltissimo: “Acqua passata, è giusto che esista un contraddittorio, lo trovo onesto”.

Elodie e la critiche di Marco Masini

Parlando del triste episodio accaduto alla 70esima edizione del Festival di Sanremo tra lei e Marco Masini, la cantante Elodie a Il Fatto Quotidiano ha detto che tutto dipende da come ognuno di noi si esprime.

“Io non sarò mai sospetta di esaltare l’anoressia, non inviterò altre ragazze a non mangiare; è che ho un metabolismo che brucia calorie. Comunque risponderò sempre da pari a pari sia ai colleghi, sia ai fans, sia agli haters”, ha affermato la Di Patrizi facendo intendere che questo capitolo è stato chiuso.