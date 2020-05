“Ho incontrato un grande uomo…”: Romina Power, l’annuncio su Instagram [FOTO]

Romina Power e l’omaggio a Papa Giovanni Paolo II

Nonostante la Fase 2, Romina Power continua la sua quarantena tra le mura della tenuta di Cellino San Marco. La cantante statunitense, in attesa di tornare in California ha deciso di fare un omaggio a colui che lei definisce un ‘grande uomo’. Stiamo parlando di Karol Wojtyla, ovvero Giovanni Paolo II. Quest’ultimo il 18 maggio compiva 100 anni e per questa ragione lo ha voluto ricordare.

Un Pontefice molto amata da tutto il popolo cattolico e non. L’ex moglie di Al Bano, attraverso un contenuto su Instagram ha dedicato un pensiero con tanto di foto che la ritrae insieme al Maestro Carrisi e al Papa. “Domani ricorre il compleanno di un grande uomo, che io ho avuto la fortuna di avvicinare. E’ Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla”, ha scritto la donna sul noto social network. (Continua dopo il post)

La foto da piccola insieme alla sorella Taryn

Nella foto in questione si vede Romina Power e Al Bano ancora molto giovani mentre incontrano Papa Giovanni Paolo II. Tra i vari mi piace arrivati sotto il post c’è anche quello della coreografa Carolyn Smith, presidente della giuria di Ballando con le Stelle.

Oltre a questo scatto, l’ex moglie di Al Bano dopo qualche or ne ha condiviso un altro mostrando ai follower come era lei da piccolina. “Foto con Taryn e amichetti a Bel Air. Sempre composta io”, ha scritto la cantante statunitense. (Continua dopo il post)

Romina Power e la quarantena a Cellino San Marco

Da diversi mesi Romina Power risiede nel nostro Paese. Dopo l’esperienza al Serale di Amici 19 insieme ad Al Bano, la statunitense è rimasta bloccata perché è scoppiata la pandemia da Coronavirus. In attesa di tornare in California, la scorsa settimana l’artista americana è stata ospite via collegamento Skype a Domenica In.

Direttamente da Cellino San Marco, la professionista a Mara Venier ha confidato: “Non sono potuta tornare a Los Angeles, ma per fortuna la casa di Yari ha tante stanze e ognuno ha la sua privacy”.