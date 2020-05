Social sotto shock: le foto dell’influencer Chiara Nasti, in ospedale con la flebo attaccata, fanno il giro del web

La nota influncer ha fatto preoccupare i suoi tantissimi fans – che hanno raggiunto l’incredibile cifra di 1 milione e 700 mila – con una storia su Instagram. Chiara Nasti era nel letto d’ospedale con una flebo attaccata e visibilmente debilitata e sofferente. Il post non era accompagnato da nessuna spiegazione, soltanto da tre emoticons.

Chiara Nasti: torna a casa dopo qualche ora

Il tam-tam sui social e con le prime notizie sul suo stato di salute che iniziano a circolare, Chiara Nasti ha dovuto chiarire la faccenda. Lo ha fatto sempre tramite stories di Instagram, in cui ha prima dimostrato – dopo qualche ora – di essere tornata a casa e poi di aver ripreso completamente le forze.

In un’altra stories, infatti, la nota influencer si è fatta immortalare mentre mangiava un gelato sul terrazzo di casa. Ha spiegare cosa in realtà è successo è stata la stessa Nasti, che ha scritto di stare bene e di essersi recata all’ospedale perchè molto debilitata. I medici hanno riscontrato soltanto una pressione bassa, ma niente altro e soprattutto nulla di grave.

Il perchè si sia reso necessario la flebo non è stato chiarito. Si ipotizza che, alla base del malore, ci sia la rigida dieta seguita dall’influencer, ma al momento nulla è stato confermato dalla diretta interessata. La giovane, dopo una relazione tormentata con il rapper Emis Killa e Emanuele Borriello, è legata dal 2017 all’imprenditore Ugo Abbamonte.

Mese movimentata per Chiara Nasti

Quest’ultima mese è stato certamente molto movimentata per la 22enne napoletana. Prima lo scherzo ideato con il suo amico Iconize, in cui i due si sono offerti di insultare, in forma anonima e telefonicamente, gli ex dei follower della Nasti che lo richiedevano. Poi l’evento clou di Instagram – versione italiana – la rissa social con Aurora Ramazzotti, figlia del cantante Eros e Michelle Hunziker.

Più o meno un mese fa, Aurora, aveva commentato pubblicamente un post di Nasti con un eloquente emoticon. La figlia di Eros aveva pubblicato una mano sul viso, che si usa quando qualcuno dice una sciocchezza. Un intervento che non era piaciuto all’influencer napoletana, che aveva commentato, in maniera piuttosto polemica, alludendo ai trascorsi – a suo dire alcolici – della giovane figlia di Michelle Hunziker.