“Ti menerei…”: Mara Venier rimprovera Pamela Prati che chiede scusa a tutti

Mara Venier e la battuta sulla Prati

A distanza di un anno e dopo la clamorosa vicenda Mark Caltagirone, Pamela Prati è tornata nello studio di Domenica In per essere Intervistata da Mara Venier. Quest’ultima guardandola negli occhi le ha detto che vede in lei tanta sofferenza.

La soubrette sarda ha chiesto scusa a tutti, ma ha precisato di non aver tradito il suo pubblico perché secondo lei è stata plagiata. Poi l’ex prima donna del Bagaglino ha voluto fare un appello a tutti coloro che l’hanno seguita: “Mi avete dato tanto per diventare chi sono diventata e voglio che chi mi ha amata mi continui ad amare”.

A quel punto la conduttrice ha detto che in questi mesi ha avuto paura per lei perché le possibilità che commettesse una sciocchezza erano alte. Guardando l’intervista del 2019 la Prati non si riconosce affatto, poi la Venier in modo ironico le ha detto: “Mi fai tenerezza e poi ti menerei”.

Le scuse in diretta a Domenica In

Durante la lunga intervista a Domenica In, Pamela Prati ha più volte ribadito di essere stata plagiata da un sistema. Poi la soubrette sarda ha menzionato anche Alfonso Signorini, Michelle Hunziker è la politica Wanda Ferro, affermando che anche loro sono stati presi in giro come lei.

Quando Mara Venier ha menzionato Barbara D’Urso per via di una sua ospitata, l’ex prima donna del Bagaglino ha fatto un segno di stizza con lo sguardo facendo intendere di averla sfruttata per fare share.

Il popolo del web critica Pamela Prati e Mara Venier

Il popolo del web, però, non ha apprezzato per niente l’intervista di Mara Venier a Pamela Prati. Su Twitter, ad esempio, alcuni utenti hanno scritto: “Piange senza lacrime”; “Pianto a secco!”; “Nemmeno una lacrima, nemmeno una”. Critiche indirizzate anche alla conduttrice veneziana e alla Rai per averla riportata in studio. Nonostante sua trascorso un anno e le scuse in diretta, in tanti non perdonano quello che ha commesso con la tormentata vicenda di Mark Caltagirone.