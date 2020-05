Gianluca Vialli e la sua battaglia contro il cancro e il rapporto con i genitori: “Non gli dissi niente della malattia, avevo paura perchè…”

L’ex bomber della Nazionale, della Juventus e della Sampdoria, Gianluca Vialli ha parlato della sua grande battaglia contro il cancro. Ma, per la prima volta, ha voluto raccontare pubblicamente il suo rapporto con i genitori in quei mesi e la paura di rivelare loro la verità.

Vialli e la malattia nascosta per oltre un anno

Nel 2018, Vialli sconvolse il mondo del calcio rivelando di aver combattuto per oltre un anno contro un tumore al fegato. Diagnosticato nel 2017, l’ex calciatore ha affrontato 12 mesi di chemioterapie e cure. Come ha rivelato ad un’intervista rilasciata al The Guardian, Vialli non aveva rivelato pubblicamente la malattia nel 2017. Ma non lo disse nemmeno ai suoi genitori.

Mamma e papà Vialli vivono a Cremona, città dove Gianluca è nato e cresciuto. Gianluca Vialli ha spiegato che, la paura di provocare una sofferenza ai suoi genitori, unita alla strana sensazione di poterli deludere, gli fecero scegliere questa strada. Gianluca ha rivelato soltanto dopo i risultati buoni del ciclo di chemio la verità ai suoi genitori.

Vialli, nella stessa intervista, ha cercato di dare una mano a chi, come lui, all’improvviso si ritrova ad essere travolto dalla notizia della malattia. L’ex giocatore ha raccontato che l’unica cosa di cui è pentito di quegli anni è stata di non essersi lasciato andare, di aver tenuto tutto dentro. Vialli, inoltre, da anni ormai collabora con numerose associazioni di volontariato. Ha confessato che quegli anni sono stati duri, ma oggi ha imparato che è giusto piangere così come è giusto parlarne con le persone importanti della propria vita.

Vialli e il suo presente: la sua famiglia

Una carriera costellata di successi – in Italia ma anche in Inghilterra – costellata da tanti gol anche in Nazionale, dove attualmente ricopre il ruolo di capo delegazione. Poi, l’ascesa come manager delle società di calcio, strada intrapresa a Londra, città in cui attualmente vive.

Nella capitale inglese ha conosciuto sua moglie Cathryn White-Cooper, che ha sposato nel 2003. La coppia ha due bambine: Olivia e Sofia. Oggi Gianluca Vialli sta bene, ed ha raccontato che ormai non ci sono più segni della malattia, che sembra essere stata debellata.