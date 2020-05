Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Giovanna corre da Alessandro (VIDEO)

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda lunedì 18 maggio 2020, assisteremo ad un incontro molto interessante tra Giovanna e Alessandro. Quest’ultimo ha riscontrato l’interesse di tre dame del parterre femminile del trono over, facendo ingelosire moltissimo la tronista.

L’Abate, quindi, ha deciso di correre da lui in camerino per ottenere un confronto. Come trapelato da Witty TV, i due si sono confrontati all’aria aperta a causa del momento ancora molto delicato che stiamo vivendo.

Come eravamo rimasti a Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne, relative alla puntata del 18 maggio, rivelano che Giovanna deciderà di rincorrere Alessandro. Dopo che quest’ultimo è riuscito a suscitare l’interesse di alcune dame, l’Abate si è molto infastidita. Graziani, però, quando ha conosciuto le sue nuove corteggiatrici, ha fatto loro un discorso molto bello e profondo. Il giovane le ha ringraziate per l’attenzione, tuttavia, non si trova in una condizione mentale tale da affrontare nuove conoscenze.

Pertanto, dopo poco tempo il protagonista ha abbandonato lo studio. La tronista ha apprezzato moltissimo le sue parole, sta di fatto che è stata spinta da un impulso irrefrenabile di raggiungerlo. Giovanna lo ha raggiunto in camerino e gli ha chiesto un chiarimento. Il corteggiatore ha accettato e i due si sono recati in giardino per potersi relazionare all’aria aperta, potendo togliere le mascherine.

Spoiler 18 maggio 2020: il chiarimento

A quel punto, allora, Giovanna ha fatto capire al suo interlocutore di provare un forte interesse nei suoi confronti. Vederlo relazionarsi ad altre donne le ha fatto tremare la terra sotto i piedi causandole molte domande e incertezze. Nel corso del dialogo, la donna ha detto al suo interlocutore che se lui non fosse tornato, lei non lo avrebbe cercato. Tuttavia, quando lo ha visto andare via dallo studio, non ha potuto fare a meno di corrergli dietro.

Pertanto, nel corso della puntata del 18 maggio 2020 di Uomini e Donne pare assisteremo al ritorno di Alessandro alla corte della romana. Quest’ultima, infatti, lo ha esortato a ritornare a corteggiarla in quanto non riesce a fare altro che pensare a lui costantemente dopo tutto quello che è successo. Che forse sia davvero pronta ad una scelta? (Clicca qui per il video)