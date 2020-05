Nuovo programma con Giulia De Lellis e Adriana Volpe, ecco i dettagli

Nuovo programma con Giulia?

Giulia De Lellis e Adriana Volpe sono state due concorrenti, di due edizioni diverse, del Grande Fratello Vip. Nonostante l’avventura all’interno della casa si sia conclusa da parecchio, entrambe sono sempre al centro dell’attenzione. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è uscita finalmente allo scoperto con Andrea Damante mentre l’altra ha smentito la crisi con il marito.

La prima vanta di avere milioni di follower sui social e ciò dimostra di essere un personaggio pubblico molto amato. Adriana, invece, è apprezzata nelle vesti di conduttrice della Rai. Ha spesso confessato di voler condurre da sola un programma proprio. In realtà secondo voci di corridoio potremmo rivederla presto, ma in un altro ruolo con Giulia nello stesso studio.

‘Se Alfonso dovesse chiamarmi, ne sarei felice’

Nuovo programma con Giulia e Adriana potrebbe proporre a breve la Mediaset. Si tratterebbe del Gf Vip e non saranno al timone della conduzione, bensì quello di opinioniste. Di conseguenza non vedremo più Pupo e Wanda Nara accanto ad Alfonso Signorini.

Il giornalista aveva detto ai suoi fan che avrebbe voluto lavorare volentieri con Giulia. Ora potrebbe essere accontentato, anche se in passato non la vedeva di buon occhio. Infatti non perdeva occasione di screditarla e di esaltare la sua scarsa cultura. Per fortuna ha messo da parte tutti i giudizi negativi. Per quanto riguarda Adriana, di lei ha una grande stima perché si è fatta valere nella casa.

Quest’ultima, tra qualche settimana, sarà alla guida di un programma mattutino su Tv8 con Alessio Viola. Durante un’intervista a SuperGuidaTv ha ammesso che vorrebbe collaborare con la Mediaset, soprattutto con Alfonso. Per ora Adriana e Giulia non hanno né confermato né smentito, dunque non ci resta che attendere.

Questioni sentimentali

Oltre ad essere richieste per collaborazioni televisive, sicuramente fanno parlare di sé anche per questioni di cuore. Giulia ha lasciato Andrea Iannone, il quale ha cercato in tutti i modi di riconquistarla. Purtroppo non è arrivato in tempo, dato che ha scoperto della convivenza con l’ex fidanzato. Adriana aveva un bel rapporto con Andrea Denver ai tempi del reality al punto tale da far infuriare il marito. Molti credevano che ci fosse una crisi per questo motivo, però si è trattato solo di un pettegolezzo.