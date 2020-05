Oroscopo lunedì 18 maggio 2020: Leone fortunato in amore, Toro tieni duro

L’Oroscopo del 18 maggio invita i nati sotto il segno del Toro ad avere pazienza. I Leone, invece, attraverseranno un momento molto positivo per quanto riguarda l’amore. Sagittario, invece, sta per uscire dal tunnel.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La Luna entra nel vostro segno e vi spingerà ad essere molto propositivi. L’oroscopo del 18 maggio, infatti, preannuncia un cielo molto sereno. Sarete dinamici e intuitivi specie nel lavoro. In amore c’è il rischio di gettarsi a capofitto in una storia, per poi pentirsi amaramente delle scelte compiute. Attenzione ai fuochi di paglia.

Toro. La vostra forma fisica non è sicuramente al top. Cercate, se possibile, di riposare un po’ nella giornata odierna. Molto probabilmente state attraversando una fase di forte stress, presente sia nella sfera fisica sia mentale. Potreste sentirvi un po’ sotto pressione dal punto di vista economico. Sappiate che no riuscirete a risolvere tutto in tempi brevi ma, molto presto, le cose miglioreranno.

Gemelli. Forza, fortuna e amore sono dalla vostra parte nella giornata odierna. Approfittate della situazione per togliervi qualche piccola soddisfazione sia in amore sia nel lavoro. Oggi vi sentirete particolarmente energici e pieni di voglia di dedicarvi a voi stessi. Fatelo e prendetevi cura del vostro corpo, della vostra anima e della mente.

Cancro. Cercate di mantenere la calma ancora per un altro po’ di tempo, questo non è certamente un periodo facile per voi, dato che siete trasportati da un turbinio di emozioni contrastanti. La giornata odierna, però, andrà un po’ meglio rispetto a quelle vissute nei giorni passati. Non prendete decisioni affrettate sul lavoro, specie in questo momento.

Leone. L’amore andrà a gonfie vele. Questo è un momento molto positivo per quanto riguarda i sentimenti. Le relazioni stabili stanno per compiere grandi cose, mentre gli amori appena nati potrebbero raggiungere la solidità tanto agognata. Non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti, anzi, apriteli e tirate fuori tutto ciò che avete dentro.

Vergine. Lo stress vissuto in questi giorni non sarà in grado di scalfire la vostra voglia di agire e di reagire. Anche se le cose non stanno andando esattamente come speravate, sarete in grado di superare le piccole difficoltà. In amore potrebbe esserci qualche tensione con il partner, mentre nel lavoro sono in cantiere grandi cose per voi.

Previsioni 18 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi non sarà una giornata facile, né dal punto di vista sentimentale né lavorativo. Cercate di essere più attenti e meticolosi nelle attività che svolgete e prestate attenzione alla concorrenze. Molti di voi stanno vivendo dei problemi con il partner che faticano a trovare una risoluzione lasciate trascorrere qualche giorno in modo da riacquistare lucidità.

Scorpione. Molti dei nati sotto questo segno potrebbero trovarsi ad affrontare dei cambiamenti per quanto riguarda la sfera lavorativa. I problemi che vi siete portati dietro in questi mesi, stanno per lasciare spazio a un po’ di serenità. Ci sono in vista dei grandi progetti. Anche se ci sono state delle battute d’arresto non mollate.

Sagittario. Il peggio sta per passare. In questo periodo potrebbero tornare alla mente dei vecchi ricordi oppure dei momenti un po’ oscuri del vostro passato. Se credete che scacciarli via sia la soluzione per risolverli, vi sbagliate di grosso. Accogliete il dolore e trasformatelo in energia. Non temete che nei prossimi giorni le cose miglioreranno.

Capricorno. Ricordate che questo è il vostro mese. Talvolta sarete spinti a credere che non sia così a causa di alcuni imprevisti. Ricordate, però, che le cose più soddisfacenti sono quelle raggiunte con sacrificio e voi in questo siete i comandanti. L’Oroscopo vi invita a mantenere la calma nelle giornate di lunedì 18 e martedì 19 maggio.

Acquario. Potrebbero esserci dei piccoli momenti di tensione a lavoro, pertanto, cercate di mantenere la calma. Non raccogliete le provocazioni, specie se provengono dai vostri superiori. In amore le cose procedono abbastanza bene anche se ci sono delle decisioni da prendere in questo periodo. Siate aperti al cambiamento.

Pesci. Oggi vi sentirete particolarmente inclini al romanticismo. La vita di coppia, purtroppo, continuerà ad avere delle battute d’arresto e forse è il caso di non dare troppo adito al cuore, facendo prevalere la testa. Il lavoro procede bene, anche se dovete lasciare a casa i vostri ideali ed essere più pratici, altrimenti c’è il rischio di dare luogo a qualche discussione.