Amici Speciali, cicogna in arrivo per Veronica Peparini. Ecco la verità

Nel nuovo programma di Maria De Filippi, Amici Speciali, tra i maestri non è presente Veronica Peparini. La produzione ha subito messo in chiaro che non è stata allontanata, dato che attualmente ha un altro impegno di lavoro. In compenso tra i partecipanti c’è Andreas Muller, il fidanzato giovane con il quale convive da qualche anno.

Il ballerino professionista si è messo in gioco con Umberto Guadino per intrattenere il pubblico in questo periodo delicato. La coppia è al centro del gossip per l’ipotetico arrivo della cicogna. Il tutto ha avuto inizio quando Andreas ha riferito ai follower che presto sarebbe diventato padre. Senza alcuna esitazione Veronica è intervenuta per chiarire la faccenda.

‘Non so perché dicano che aspetti un bambino’

Cicogna in arrivo per Veronica? La verità non è tardata ad arrivare, dal momento che è l’argomento maggiormente discusso sul web. La maestra di ballo ha detto che non è incinta. Con il sorriso sulle labbra, ha dato la colpa ad Andreas per la frase inerente alla sua paternità. In effetti lui si riferiva alla cagnolina Diva che da colpo hanno accolto nella loro casa.

Anche se è arrivata da poco, è già riuscita a conquistarli. Per questo motivo il ragazzo ha instaurato un legame affettivo, paragonabile a quello che c’è tra un padre e un figlio. Una volta chiarito la faccenda, ha risposto anche alla domanda sul matrimonio.

Se lei ha risposto con un margine di possibilità nel fare questo passo importante, il partner ha ironizzato senza lasciar intendere nulla. Nonostante abbiano tanti anni di differenza, la loro storia d’amore va a gonfie vele. Sono molto presi dal lavoro, quindi non hanno il tempo materiale per pensare né a un figlio né alle nozze.

La gaffe di Sabrina

Andreas, Javier e Gabriele si sono esibiti proponendo delle coreografie molto sensuali. Il loro fisico scultoreo non è passato inosservato, soprattutto per l’abbigliamento indossato. Semplici slip che hanno dato poco spazio all’immaginazione. Sabrina Ferilli, credendo di avere il microfono rivolto al contrario, ha dato un suo parere.

Non si è sentito, però i presenti hanno riso a crepapelle, inclusa la conduttrice. Anche il pubblico femminile ha gradito molto lo spettacolo. Di certo non può che far piacere a Veronica. Del resto è consapevole delle doti e della bellezza del proprio fidanzato.