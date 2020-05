Novità su Andrea Cerioli: fa un altro passo indietro con Arianna Cirrincione

Novità su Andrea

Grazie al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi molti partecipanti hanno trovato l’anima gemella. Alcuni sono convolati a nozze, come Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Sossio Aruta e Ursula Bennardo, invece, sono diventati genitori e a breve si sposeranno.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso stanno convivendo a Milano, ma stanno pensando a fare passi importanti. Ciò dimostra che il vero amore può nascere anche in un contesto televisivo. Stesso discorso vale anche per il tronista Andrea Cerioli, il quale attualmente è legato alla corteggiatrice Arianna Cirrincione. Secondo voci di corridoio, pare che tra i due le cose stiano cambiando. A confermare ciò è una scelta della ragazza.

‘Per il momento è giusto prendere i propri spazi’

Le novità su Andrea sembra che stiano sempre dietro l’angolo, pronte a creare scompiglio nella sua vita sentimentale. In pratica già da tempo si dice che stia passando un periodo delicato con Arianna. Come se non bastasse quest’ultima avrebbe deciso di fare le valige per trasferirsi altrove.

Non a caso ha preso un appartamento non molto distante da quello del fidanzato. Questa notizia è stata comunicata dal ragazzo in persona su Instagram. Ha attivato la modalità Fammi una domanda, così un follower le ha chiesto come sta procedendo la convivenza. La risposta non è tardata ad arrivare e da allora tanti vogliono sapere il motivo di una scelta simile.

In realtà tra i due nulla è cambiato, hanno solo deciso di riprendersi degli spazi. Sono andati a vivere sotto lo stesso tetto dopo pochi mesi dalla scelta fatta nello studio di UeD. Hanno ammesso di aver corso troppo, dunque ora necessitano di condurre una tenore di vita diverso. Nonostante ciò condividono sempre dei video di Tik Tok, il che fa pensare che tra loro ci sia il sereno.

Il percorso a UeD

Tempo fa Andrea si era già seduto sul trono, però non scelse nessuna. La corteggiatrice Valentina lo cercò al di fuori del programma, così si fidanzarono. Una volta tornato single, si è rimesso in gioco nel ruolo di tentatore a Temptation Island. La nuova visibilità gli ha dato modo di riprovarci per la seconda volta a UeD. Nel giro di quasi due mesi ha scelto Arianna, ragion per cui Gianni Sperti ha ipotizzato dell’esistenza di un accordo segreto. Dopo un po’ sia lui che i i telespettatori si sono ricreduti.