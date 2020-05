Una Vita, spoiler spagnoli: Felipe salva Genoveva

Nelle puntate spagnole di Una Vita, Genoveva verrà presa di mira da Ursula che, dopo essere stata sbattuta fuori di casa, vorrà vendicarsi della sua ex padrona. La Dicenta minaccerà la Salmeron e sarà sul punto di ucciderla, se non intervenisse Felipe. Nel frattempo, Camino inizierà a seguire le lezioni di disegno di Maite, rimanendo affascinata dalla sua insegnante.

Una Vita, spoiler: Genoveva ferita gravemente

Stando alle anticipazioni della soap opera, nelle puntate che andranno in onda tra qualche tempo su Canale 5, Ursula perderà la ragione e si vendicherà di Genoveva. Dopo un litigio furibondo, la Dicenta pugnalerà la sua ex padrona al braccio e fuggirà.

Per fortuna, come svelano gli spoiler di Una Vita, Felipe tornerà a casa preoccupato per il ritardo della Salmeron al loro appuntamento, trovandola in una pozza di sangue. Grazie al suo intervento, Genoveva si salverà. Nel frattempo, Bellita proverà ad aiutare Margarita, ormai alla fine della sua carriera. Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, Camino deciderà di iscriversi al corso di pittura di Maite. La ragazza rimarrà affascinata dalla sua maestra e inizierà a provare dei forti sentimenti.

Lolita invece sarà gelosa del marito, che si intratterrà con la nipote di Armando. Marcia, dopo essersi ripresa da una brutta crisi respiratoria, dovrà fare i conti con la decisione di Felipe, ormai in procinto di formalizzare la sua relazione con Genoveva. Ursula tornerà spaventata ad Acacias e proverà a scusarsi con la Salmeron, offrendole la sua alleanza e devozione in cambio del perdono.

Ursula minaccia di nuovo Genoveva

Nei prossimi episodi di Una Vita, Camino e Maite inizieranno a frequentarsi e a visitare luoghi d’arte. Felicia sarà furiosa e dirà a sua figlia che sta solo perdendo tempo, senza immaginare che si sta innamorando della maestra di disegno. Dato che Genoveva non avrà intenzione di allearsi con Ursula, quest’ultima la minaccerà: se non chiuderà la bocca sull’aggressione, dirà la verità sulla morte di Bryce. La Salmeron, dopo aver messo al suo posto la Dicenta, sarà felice di annunciare ai vicini il suo fidanzamento ufficiale con Felipe, spezzando il cuore a Marcia.

A quel punto, la brasiliana si avvicinerà di nuovo a Santiago, con la speranza di poter dimenticare l’avvocato. Infine, le anticipazioni di Una Vita raccontano che Augustina verrà a sapere che la Dicenta ha perso il lavoro a casa di Genoveva. Impietosita, le offrirà un impiego e un alloggio, ma l’ex istitutrice non ne vorrà sapere, intenzionata a tornare al servizio della Salmeron.