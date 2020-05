Pamela Prati a Domenica In, Eliana Michelazzo sbotta contro la Venier e il web l’appoggia (FOTO)

La puntata odierna di Domenica In è stata contraddistinta dall’intervista esclusiva che Mara Venier ha concesso a Pamela Prati. A distanza di un anno dal finto matrimonio, la showgirl ha avuto nuovamente libero accesso in RAI.

La cosa, però, ha disturbato non poche persone, tra cui anche l’ex socia della Prati, Eliana Michelazzo. Quest’ultima ha sbottato sui social ed ha mosso delle accuse pesantissime contro la conduttrice.

Eliana Michelazzo contro Pamela Prati

Oggi a Domenica In, Pamela Prati è tornata sulla questione Mark Caltagirone ed ha ribadito con fermezza la sua posizione. Stando a quanto trapelato dalla sua bocca, la showgirl sarebbe stata plagiata. La donna si è lasciata andare anche a diversi momenti di commozione, che molti telespettatori hanno criticato. Guardando con attenzione le clip, infatti, è apparso evidente che l’ospite non stesse producendo nessuna lacrima.

Ad ogni modo, subito dopo la messa in onda dell’intervista, sui social è scoppiata una bufera. Eliana Michelazzo è immediatamente intervenuta su Instagram per dire la sua. La giovane si è detta basita dalle dichiarazioni della Prati e ci ha tenuto a mettere in luce la sua incoerenza. Qualche settimana fa, infatti, la showgirl rifiutò delle ospitate in Mediaset ritenendo fosse inopportuno tornare su argomenti così futili in un periodo così drammatico come quello del COVID-19.

L’attacco anche a Mara Venier e Domenica In

Adesso, però, l’abbiamo ritrovata in RAI a parlare di tutto come se nulla fosse. Il suo atteggiamento, dunque, ha fatto innervosire parecchie persone. Eliana Michelazzo, però, ci ha tenuto a porre l’accento su di un’altra questione molto importante. La donna ha sbottato contro la Venier per aver consentito a Pamela Prati di essere intervistata a Domenica In senza concedere diritto di replica alle altre donne coinvolte.

Sia la Michelazzo sia Pamela Perricciolo, infatti, avrebbero dovuto avere lo stesso spazio della showgirl. Il fatto che questo non sia accaduto, ha fatto perdere il controllo alla quarantenne. Inoltre, anche la Perricciolo ha detto la sua sui social. Nel caso specifico ha ironizzato sul fatto che avesse dovuto sopportare la Prati per diverso tempo a causa di questioni lavorative. Inoltre l’ha esortata a raccontare finalmente la verità senza continuare a dire di essere stata plagiata.