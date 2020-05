L’ex del Grande Fratello Vip Andrea Denver sorprende tutti e rivela: “Ma quali flirt, è solo una la donna che voglio vedere dopo la pandemia”

Il concorrente dell’ultima edizione del GF Vip – dove è arrivato ad un passo dalla finale – ha confessato come per lui sia insostenibile la lontananza dalla sua ragazza. Andrea Denver, al secolo Andrea Salerno, nonostante infatti la sua fama da Don Giovanni, ha occhi soltanto per la bella americana.

Andrea Denver e Anna Wolf: tra i due è vero amore

In una recente intervista rilasciata a TGcom24, l’ex modello ha dichiarato amore eterno alla sua bella americana Anna Wolf. La pandemia – e il successivo lockdown – ha costretto i due a stare separati. Anna Wolf infatti vive negli States e per adesso i due non posso rincontrarsi.

Denver ha spiegato che la lontananza non ha assopito il loro amore, anzi. Non si sa se Andrea dopo questa esperienza di amore in lontananza, si sia convinto di voler chiedere la mano della sua Anna. Per il 29enne veronese esiste solo la sua fidanzata e nient’altro.

Denver nega: i flirt che gli vengono attribuiti sono solo amicizie

Nella casa del Grande Fratello Vip non sono mancati i pettegolezzi sul bel modello. Prima con la modella e influencer Sara Soldati, in seguito con la conduttrice Adriana Volpe. Il presunto flirt – della cui esistenza era sicuro anche il conduttore del GF Vip Alfonso Signorini – avvenuto nella casa, è stato però smentito dai diretti interessati. Questo anche grazie alla visita fatta dalla fidanzata Anna ad Andrea. Nella casa più famosa d’Italia, Denver si è comportato da vero galantuomo, non andando mai fuori le righe. Tanto da meritarsi l’appellativo di “Manhattan Gentleman”.

Ma numerosi sono i flirt attribuitigli nel corso di questi anni da super modello. Su tutti quello con la star delle star Madonna: Denver non ha negato di conoscerla personalmente, ma ha chiarito che è solo una profonda amicizia. A legare i due la città di Miami, luogo in cui Andrea Denver si è trasferito per studiare ma dove ha poi trovato la sua vera carriera. Altro flirti finito sulle copertine dei giornali scandalistici, quello con la ricca ereditiera Paris Hilton.

Andrea, durante l’intervista, ha anche parlato della recente partecipazione al GF Vip. Ha infatti raccontato che non ci ha pensato due volte a partecipare, ma non è mai caduto in tentazione nella casa.