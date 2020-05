Alessandra Celentano su Amici e non solo, “Bisogna avere un carattere forte…”

Alessandra Celentano è, da sempre, tra gli insegnanti di Amici di Maria De Filippi più temuti. La maestra Celentano, come la chiamano tutti gli allievi da ormai 20 anni, è protagonista, in ogni edizione, di discussioni. Queste, spesso, sono anche molto forti e dovute alla concezione della danza della Celentano.

Durante il serale dell’ultima edizione di Amici, Alessandra Celentano ha discusso anche con la padrona di casa, Maria De Filippi. Non a caso in molti avevano previsto l’assenza della Celentano da Amici Speciali, partito lo scorso 15 maggio. Previsione errata dato che la maestra era proprio in studio. Proprio in concomitanza con questa nuova avventura, però, ha tenuto a dire la sua su quel mondo parlando anche della De Filippi. Cos’ha detto? Vediamolo!

L’intervista ad Alessandra Celentano

All’interno di una lunga intervista rilasciata a Sipario, Alessandra Celentano si è aperta ed ha parlato di diversi argomenti. Ha fatto, tra le altre cose, un viaggio a ritroso nel suo passato evidenziandone bellezze e dolori. Cosa che però la maestra Celentano ha tenuto a fare più di tutte è stata chiarire, una volta per tutte, quelli che sono i suoi rapporti attuali con Maria De Filippi. Chiarimento che nasce dalle discussioni avute negli ultimi mesi durante il serale di Amici 19.

“Mi sono sempre difesa affrontando in faccia tutto quello che di brutto mi poteva capitare” ha esordito Alessandra Celentano. Poi ha proseguito “Sono una persona diretta e chiara e non ho paura di fronteggiare i problemi e le persone. Tutto quello che succede alle mie spalle non lo so e non mi interessa”. Infine afferma che “bisogna comunque avere un carattere forte altrimenti ti schiacciano”.

Il rapporto con Maria De Filippi

Nonostante tutta l’intervista avesse molta importanza, le rivelazioni più attese hanno riguardato il vero rapporto di Alessandra Celentano con Maria De Filippi. “Lavorare in tv mi ha dato la possibilità di far conoscere meglio questa arte. Per tutto ciò devo ringraziare assolutamente anche la trasmissione, e in particolare Maria De Filippi”. La Celentano, dunque, ha tenuto a ringraziare la conduttrice.

Ma non è ancora finita. Alessandra Celentano ha proseguito nei complimenti verso la padrona di casa “che mi ha sempre dato la possibilità di essere me stessa e ha fornito tanto valore alla danza, e all’arte in generale in tutte le sue forme”. Pazienza, dunque, se di tanto in tanto si accende qualche discussione. La stima è ormai certa e consolidata.