Paolo Ciavarro su Pago e Serena, “Lui sta bene…”

Paolo Ciavarro è stato uno dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP. Proprio per questo ha avuto modo di vivere da vicino la storia tra Serena Enardu e Pago. Dopo l’ingresso ufficiale della donna all’interno del reality, difatti, abbiamo assistito ad un progressivo avvicinamento della coppia uscita, poi, più forte che mai.

Qualcosa, però, deve essere andato storto dal momento che i due, al momento, si sono lasciati e che, addirittura, Pago sarebbe molto vicino alla ex Miriana Trevisan. Quale sarà, a questo punto, lo stato d’animo della ex coppia? Non è ben chiaro! Paolo Ciavarro, però, ha voluto dire la sua ed ha tenuto a tranquillizzare i fans di Pago sostenendo che l’uomo sta bene. Cos’ha detto in particolare? Vediamolo.

Paolo Ciavarro, la sua opinione su Pago e Serena

Paolo Ciavarro, intervistato da un’emittente radiofonica, ha tenuto a parlare, oltre che del suo amore per Clizia Incorvaia, anche del brusco stop intervenuto tra Pago e Serena. Il ragazzo, infatti, ha stretto amicizia con entrambi legandosi, in particolare, con Pago. I ragazzi erano anche in contatto telefonico durante il lockdown quando capitava che si sentissero.

“Non me lo aspettavo in realtà, li avevo visti bene” sostiene Paolo Ciavarro. Poi prosegue “Però è chiaro che è sempre difficile ricominciare, ricostruire e ricomporre i cocci”. In effetti Pago e Serena stavano cercando di ritrovarsi dopo la bufera causata dai comportamenti di Serena a Temptation Island VIP. “Sento spesso Pago, lui sta bene. Se devo essere sincero però ancora non ho avuto modo di sentirlo dopo la rottura. Comunque sta bene” rassicura il figlio di Eleonora Giorgi.

La storia con Clizia Incorvaia

Come anticipato, non poteva di certo mancare un riferimento alla storia tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Il ragazzo ha dichiarato di trovarsi in Sicilia per motivi di lavoro ponendo fine ai pettegolezzi nati a seguito del suo trasferimento dal Lazio alla Sicilia. Nessuna occasione, però, di rivedere la sua Clizia che, però, potrà riabbracciare tra pochi giorni, conclusa la quarantena.

“Non mi spaventa la differenza di età con Clizia né il suo passato” ha dichiarato Paolo Ciavarro per poi concludere “A me interessa la Clizia che ho conosciuto. La figlia? Sono figli di separati, quindi conosco bene la situazione”. Un rapporto che, quindi, non teme la distanza ma che si nutrirà di tanta passione. I due hanno dichiarato di avere una voglia matta di fare l’amore.