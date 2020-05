Amici Speciali, Alberto Urso innamorato di Gaia Gozzi?

Amici Speciali ha debuttato da pochi giorni con la prima puntata vinta da Alessio Gaudino ma sta facendo molto parlare di sè. E questo vale non solo per il suo essere una versione speciale del talent di Maria De Filippi ma anche per alcune vicende private legate alla vita degli allievi che ne compongono il cast. Alberto Urso e Gaia Gozzi, in particolare, sono protagonisti in queste ore di un gossip che impazza.

Pare, infatti, che tra i due ex vincitori di Amici possa esserci qualcosa che va al di là della semplice amicizia. La vincitroce dell’ultima edizione ha fatto delle dichiarazioni in merito a queste voci diffuse, solo pochi giorni fa, da una nota radio nazionale. Anche Alberto Urso, comunque, ha provato a chiarire. Cosa sta succedendo?

L’incipit “gossipparo” di RTL 102.5

A dare il via al gossip su un presunto interessamento di Alberto Urso nei confronti di Gaia Gozzi è stata una delle radio più seguite in Italia. Stiamo parlando di RTL 102.5 che, proprio in concomitanza col debutto di Amici Speciali, ha sganciato, tramite una sua rappresentante in studio, questa bomba mediatica. Due dei protagonisti più amati di tutte le edizioni di Amici avrebbero un interesse reciproco e starebbero, addirittura, insieme?

“Alberto oggi era distratto da Gaia, mi è parso di capire che tutto ciò accada frequentemente”. Una frase che non è sfuggita a tutti i fans che vi hanno letto un notevole interesse di Alberto Urso verso la collega. Al tenore siciliano era appena stato chiesto un parere sull’esibizione di Gaia. Risposta che è arrivata, sì, ma con un notevole imbarazzo che non è passato inosservato.

Le parole di Alberto Urso e Gaia Gozzi

Cos’hanno detto i diretti interessati di quanto sta avvenendo attorno a loro? Alberto Urso si è premurato sin dall’inizio, seppur in maniera abbastanza impacciata, di smentire le voci su un suo interessamento per la Gozzi. La ragazza, dal canto suo, ha detto “C’è stato un periodo che veniva sempre e bussava. Rimaneva impalato lì. Allora dicevo che dovevo registrare e lui mi rispondeva ‘Ok, vengo tra 25 minuti’ e se ne andava“.

Sintomo, questo, di un interesse di Alberto Urso per Gaia Gozzi? Non è dato saperlo ed anche se così fosse, dopo la fine della storia con Valentina Vernia, Alberto è ormai single. A difendere la “coppia” c’ha pensato le De Filippi che ha sostenuto come tra i due ci sia solo amicizia.