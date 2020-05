Gabriel Garko posta una foto piccante: la reazione di Gabriele Rossi

Gabriel Garko nel mirino dei leoni da tastiera

Da qualche giorno Gabriel Garko è finito nuovamente al centro dell’attenzione per uno scatto piccante postato sul suo account Instagram. Una foto che ha scatenato una serie di polemiche e reazioni al veleno da parte degli ‘affezionati’ haters dell’attore torinese.

Quasi tutti i personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo hanno il loro gruppetto di leoni da tastiera che, ad ogni azione social, loro sono pronti a giudicare in modo negativo utilizzando un linguaggio poco consono sui social.

La critica per una foto a petto nudo sul letto

La scorsa settimana, nel cuore della notte, Gabriel Garko ha deciso di deliziare i suoi follower di Instagram condividendo una foto piccante del suo fisico. Ricordiamo che l’attore torinese non è più un ragazzino ma conta già 47 primavere. Il modello è disteso sul letto a petto nudo e realizza un selfie in primo piano. Un utente che ha la Madonna come immagine del profilo, senza giri di parole sotto lo scatto in questione gli ha scritto: “Sinceramente mi fai schifo”. Ma il diretto interessato non è rimasto a guardare.

Infatti subito dopo ha replicato al detrattore scrivendogli: “Visto il suo profilo, che denuncia una persona di fede… per essere coerente con se stessa, la inviterei ad usare un italiano meno aggressivo e fastidioso per insultare la mia persona. La ringrazio e preghi anche per me”. (Continua dopo il post)

Il mi piace dell’amico speciale Gabriele Rossi

Ma i follower più attenti hanno notato un altro dettaglio sotto lo scatto a petto nudo realizzato da Gabriel Garko. Infatti, tra le migliaia di likes c’è quello di una persona che l’attore conosce molto bene. Stiamo parlando dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip Gabriele Rossi.

Quest’ultimo e il modello torinese sono molto amici ed escono spesso insieme. Addirittura si dice che i due professionisti abbiano una storia d’amore anche se non vogliono confermarla alla luce del sole. Sarà davvero così? Ricordiamo che da Mara Venier riferendosi al collega, Garko disse che per lui è un amico speciale.