Disastro Mara Venier e Simona Ventura: taglio per la prima e tinta bi-color per la seconda [FOTO]

Mara Venier e Simona Ventura ai tempi del Coronavirus

Il Governo ha dato la possibilità di aprire i parrucchieri, barbieri e centri estetici solo dal 18 maggio. Quindi, gran parte degli italiani dopo oltre due mesi sono stati costretti ad agire da soli tra le mura domestiche con tagli improvvisati e colorazioni fai da te. Tra questi anche due personaggi del mondo dello spettacolo che lavorano in Rai.

Stiamo parlando di Mara Venier e Simona Ventura. La prima non si è persa d’animo, afferrando un paio di forbici e facendo un taglio alla sua lunga chioma bionda. SuperSimo, invece, per evitare di fare pasticci in casa ha deciso di lasciarsi una tinta bi-color e i leoni da tastiera non hanno perso tempo a criticarla.

SuperSimo rimane con un bi-color in testa

Nelle foto condivise su Instagram, Simona Ventura mostra dei capelli bicolore. Nonostante non siano il massimo della bellezza, la nota conduttrice torinese se ne frega delle critiche degli haters facendo vedere il suo look post quarantena. Per fortuna non sono arrivate solo le critiche, c’è chi apprezza molto il suo coraggio ma soprattutto la sua semplicità. “Ma che capelli hai?”, si legge sotto il post condiviso sul social network.

Alcuni utenti hanno stentato a riconoscerla. SuperSimo non è l’unica che ha lasciato la ricrescita in attesa di tornare dal parrucchiere. Infatti, giorni fa anche Ilary Blasi e Michelle Hunziker l’hanno mostrata su IG. (Continua dopo la foto)

Zia Mara si è tagliata i capelli da sola

Mara Venier, invece, che continua ad andare in onda con Domenica In, in assenza di parrucchieri ha deciso di agire da sola. Il risultato? Non si può dire che abbia il talento per il taglio, ma in momenti d’emergenza c’è chi fa di peggio.

Afferrando un paio di forbici, la conduttrice veneziana ha dato una sfoltita alla sua lunga chioma bionda ma, stando alle sue espressioni non è per niente rimasta soddisfatta. La professionista Rai ha condiviso quel momento sul suo nuovo profilo Tik Tok. Ecco le foto: