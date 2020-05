La vita in diretta: Lorella Cuccarini e Alberto Matano disperati e commossi

La vita in diretta ricorda Ezio Bosso

L’ultimo appuntamento settimanale de La vita in diretta si è aperto in modo insolito. Infatti, Lorella Cuccarini e Alberto Matano al loro ingresso in studio non hanno accennato nessun sorriso e nemmeno fatto una battuta. Il due professionisti Rai hanno dato spazio alla commozione e al ricordo annunciando la scomparsa del noto musicista e direttore d’orchestra Ezio Bosso.

Una morte prematura avvenuta a soli 48 anni, colpendo e rattristando tutti gli italiani. La conduttrice romana, subito dopo la sigla prima di dedicare un ricordo al musicista, ha detto: “Vogliamo cominciare con un ricordo. Questa mattina ci siamo svegliati con una notizia che ci ha addolorati profondamente. Ezio Bosso, musicista, direttore d’orchestra e compositore, giovane, giovanissimo, 48 anni, si è spento questa notte“.

Il ricordo di Lorella Cuccarini e Alberto Matano

A La vita in diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno continuato a ricordare il compianto Ezio Bosso. La soubrette romana ha detto che quest’ultimo aveva un sorriso contagioso. Infatti era in grado di sovrastare la malattia che lo aveva colpito negli ultimi anni. Mentre l’ex mezzo busto del Tg1 ha affermato che in giornata ha letto alcune frasi scritte dal 48enne torinese.

Poi il giornalista calabrese ha voluto fare un elogio per il pianista scomparso: “Lui diceva che la musica lo teneva vivo. Ringraziava il pubblico alla fine dei concerti. Diceva che bisogna godersi la felicità in ogni momento”. Matano, inoltre, ha affermato che la performance di Bosso era iconica, ma anche le sue frasi, la sua resilienza e il suo grande messaggio rimarranno per sempre nel cuore di tutti.

