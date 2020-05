Uomini e Donne, cosa accadrà al trono di Sara? Giuseppe sbotta su IG: “Ne parlerò nelle sedi opportune” (VIDEO)

In queste ore sta generando molto scalpore sul web una diretta di Giuseppe Nastasi, corteggiatore al trono di Sara Shaimi a Uomini e Donne. Il giovane ha deciso di accendere la videocamera del cellulare e cominciare a gettare ombre su molte vicende.

Giuseppe non ha mai fatto esplicitamente il nome dei destinatari delle sue parole, sta di fatto che alcuni fan gli hanno chiesto a chi si stesse riferendo. Prestando un po’ di attenzione alle dichiarazioni, però, è risultato palese il riferimento al talk show pomeridiano.

Lo sfogo di Giuseppe del trono di Sara

Dopo il ritorno ufficiale di Uomini e Donne, in molti si sono domandati cosa sarebbe accaduto al trono di Sara e a quello di Carlo e Daniele. La redazione, però, è sempre stata molto vaga e reticente in merito alla questione. A sollevare ulteriori polemiche sulla vicenda ci ha pensato Giuseppe, uno dei corteggiatori della Shaimi. Il ragazzo ha accusato alcuni personaggi con cui ha avuto a che fare nei mesi scorsi di essere dei falsi ipocriti.

Molti di essi sono interessati solo alla lucina rossa della telecamera e farebbero di tutto pur di restare sotto i riflettori. A lui, invece, non importa nulla di tutto ciò, è questo il motivo per il quale è rimasto in secondo piano in tutto questo tempo. Il suo atteggiamento pacato, però, pare sia stato giudicato in modo negativo da alcuni soggetti, i quali lo hanno accusato di non provare interesse. Ma di chi parla il protagonista^ Molto probabilmente si riferisce a tronista e alla redazione. (Continua dopo il video)

Mistero a Uomini e Donne

I destinatari delle sue accuse, infatti, gli avrebbero chiesto che fine avesse fatto, ma lui ha ribadito di essere rimasto in attesa che qualcuno lo chiamasse in causa. Nel momento in cui questo dovesse accadere, lui sarà pronto a disquisire di tutte le questioni possibili nelle sedi opportune. Durante la sua diretta su Instagram, Nastasi ha invitato i suoi follower a diffidare da chi si professa tanto santo, perché quasi certamente indossa una maschera.

Le polemiche, però, non sono affatto finite qui. Dopo lo sfogo in diretta, il corteggiatore ha continuato a lanciare frecciatine tra le Instagram Stories. In particolar modo ha ribadito l’importanza di mantenere integra la dignità e di tacere, in certi casi, facendo più bella figura.