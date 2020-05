Luigi Favoloso ed Elena Morali infastidiscono Barbara D’Urso che li zittisce: “Basta, finisce qua…”

Barbara D’Urso infastidita a Live

Nella penultima puntata stagionale di Live Non è la D’Urso hanno partecipato Luigi Favoloso e la sua fidanza Elena Morali. Un’ospitata ritenuta inutile visto che la coppia non ha detto nulla di nuovo alla conduttrice napoletana. Sono stati affrontavi vari argomenti, ma in particolare le accuse rivolte da Nina Moric.

Inoltre l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha impedito a Barbara D’Urso di trasmettere in diretta una telefonata registrata dall’ex modella croata, nella quale avrebbe ricattato l’ex gieffino con un video in atteggiamenti intimi. La padrona di casa è apparsa più volte infastidita dall’atteggiamento dei suoi ospiti, quindi ha sbottato così: “Non continuerò a parlare settimane e settimane di questo. Finisce qua, quello che avete da dire, ditelo e poi finisce qua”.

Elena Morali e Luigi Favoloso fanno innervosire Barbara D’Urso

A Live Non è la D’Urso, la padrona di casa ha provato in tutti i modi di Barbara di convincere Elena Morali a chiarire e a replicare riguardo alcune affermazioni venute fuori dall’intercettazione telefonica registrata da Nina Moric. L’ex Pupa, però, si è rifiutata dicendo che lei risponderà nelle sedi opportune. “Ho potuto dire delle cose e ho fatto anche finta di piangere per vedere cosa mi rispondesse Nina. Ho cercato di assecondare quello che mi veniva chiesto”, ha precisato l’ospite di Barbara D’Urso.

A quel punto Lady Cologno ha preso la parola sostenendo che nella telefonata non piangeva per finta ma erano della lacrime vere. Cercando di cambiare discorso, la Morali ha detto: “Se vogliamo riprenderci lo facciamo io e lui anche se non è mai successo. Luigi non mi ricatta. È meraviglioso”.

Elena Morali contro Nina Moric

Era evidente che Elena Morali fosse particolarmente nervosa a Live Non è la D’Urso. Insieme al suo nuovo fidanza Luigi Mario Favoloso,l’ex Pupa ha attaccato più volte Nina Moric dopo che quest’ultima le ha rivolto delle pesanti accuse nel programma di Carmelita. Per l’ex naufraga la rivale ha bisogno di un corso di recitazione ma soprattutto di un bravo medico.

E mentre l’ex gieffino rideva, la sua nuova compagna ha detto che Nina non le sembra una persona molto tranquilla nella clip che hanno visto in diretta. “Non sa nemmeno l’italiano dopo venti anni, non sa coniugare due lettere. È ignoranza, si faccia un corso di giurisprudenza”, ha concluso la ragazza.