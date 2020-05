Gaia Gozzi si confessa, “È stata una decisione che mi è costata…”

Gaia Gozzi ha vinto l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Attualmente, invece, è protagonista di Amici Speciali insieme ad altri 11 ex allievi della scuola tra cui Alberto Urso che è protagonista, con lei, di un piccolo gossip. In ogni caso, quella di Amici 19 non è stata la prima esperienza per Gaia all’interno di un reality.

Chi segue, infatti, i talent show l’aveva già conosciuta ad X-Factor dove, però, non era riuscita a vincere. Una delusione per Gaia che, proprio per questo non era certa di voler partecipare nuovamente ad un talent show. La paura maggiore? L’ha chiarita lei stessa nel corso di una recentissima intervista. Vediamo cos’ha detto.

Gaia Gozzi, vincere la paura

Durante un’intervista che Gaia Gozzi ha rilasciato a La Repubblica, la vincitrice dell’ultima edizione di Amici ha aperto a tutti il proprio cuore. La ragazza, infatti, ha svelato quanta difficoltà vi sia stata dietro la scelta di ripartecipare ad un talent. ““È stata una decisione che mi è costata molte notti insonni“ ha detto la cantante parlando del momento in cui doveva decidere se partecipare, o meno, ai provini per Amici.

Gaia, infatti, era reduce da una piccola batosta, quella ricevuta ad X-Factor che, per lei, aveva significato tantissimo. “Il rischio era grande, un secondo talent se finisce male può essere una tomba bella profonda” aveva chiarito la Gozzi, per poi concludere con un messaggio di speranza dicendo “ma valeva la pena tentare, visto che quello che voglio fare fin da quando sono piccola è cantare e scrivere canzoni”.

Alberto Urso innamorato di Gaia

Già con il debutto di Amici Speciali si è diffuso un ghiottissimo scoop che riguarderebbe proprio Gaia Gozzi e un altro cantante della scuola. Stiamo parlando di Alberto Urso che, leggermente imbarazzato durante la prima puntata del talent, ha cercato in ogni modo di smentire di essere innamorato di Gaia. Tentativo che, però, è rimasto un po’ inascoltato dal momento he il gossip in questione continua a circolare, anche abbastanza insistentemente.

I diretti interessati, quindi, non hanno ancora chiarito nella maniera opportuna la vicenda. Gaia Gozzi ha semplicemente confermato che Alberto, nei giorni scorsi, bussava spesso al suo camerino senza, però, poterle parlare al meglio dato che lei era impegnata. A togliere i due ragazzi dall’imbarazzo, per stavolta, ci ha pensato la De Filippi che ha chiarito come i ragazzi siano semplicemente buoni amici. Come andrà a finire?