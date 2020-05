Scandalo a Uomini e Donne, Gemma smascherata parla l’ex: E’ lei che decide tutto, è pagata…(VIDEO)

Nuovo scandalo a Uomini e Donne, al centro della bufera Gemma

Ancora una volta si ritorna a parlare di Gemma Galgani. La dama di uomini e donne ormai da anni al centro del parterre per trovare la sua anima gemella è finita in un nuovo scandalo. A parlare questa volta il suo ex cavaliere Fabrizio Cilli.

Il 42enne di La Spezia si è scagliato di nuovo contro il programma e la stessa Maria De Filippi. Nel dettaglio ha accusato la redazione di ‘calcolare’ tutto e che le questioni amorose di Gemma sono del tutto finte.A lasciare ancora di più i fan del trono over con il dubbio, le sue ultime dichiarazioni, rivelate attraverso un video e postate direttamente sui social.

Gemma Galgani è pagata al trono over?

Gemma Galgani è stata definita falsa e calcolatrice. La dama torinese sarebbe a Uomini e Donne perchè pagata. Ormai sono 10 anni che fa parte del trono over e pare che sia interessata particolarmente a uomini giovani. Questo è un dubbio che non ha solo Tina Cipollari ma anche molti telespettatori da casa, dopo aver visto la presenza di Sirius a UeD. Come è possibile che una donna di settant’anni abbia piacere nel conoscere un ragazzo di 26? Si chiedono in tanti.

Di recente contro di lei si è scagliata anche Giorgio Manetti che ormai è convinto che il suo interesse sia soltanto televisivo e che non ha nessuna voglia di innamorarsi. A lasciare però davvero senza parole i fan, le scioccanti dichiarazioni di Fabrizio Cilli. L’ex cavaliere di Uomini e Donne si è lasciato andare ad una lunga chiacchierata con Ilaria Adornetto, giovane attrice siciliana che ha preso parte anche nel Il commissario Montalbano. Il personal trainer ha affermato che Gemma non solo è pagata ma fa parte addirittura della redazione.

Le scioccanti rivelazioni dell’ex cavaliere di Uomini e donne

Fabrizio Cilli nelle ultime ore ha scatenato un nuovo putiferio. I fan di uomini e donne sono divisi in due e non sanno a cosa credere. L’ex cavaliere di Gemma ha dichiarato che la dama percepisce dei soldi da parte della redazione e che quest’ultimi fanno tutto ciò che lei chiede. Agli altri partecipanti del format viene rimborsato solo il biglietto del taxi per gli spostamenti o magari la prenotazione dell’albergo.

Gemma Galgani ha quasi un potere al trono over e anche la decisione di far tornare gli ex negli studi è stata una scelta sua. Parole non di poco conto che faranno sicuramente arrabbiare Maria De Filippi nel caos in cui non fossero vere. Ecco il video intero: