Malena la Pugliese svela quanto guadagna con i film prodotti da Rocco: compensi stellari

Malena la Pugliese si intervista a Le Iene Show

La settimana scorsa, ovviamente in tarda serata, a Le Iene Show è andato in onda un servizio interamente dedicato a Malena la Pugliese. L’inviato Alessandro Di Sarno ha trascorso un intero giorno e soprattutto la notte con la nota attrice durante la quarantena da Covid-19.

Il professionista ha parlato molto con la cadetta di Rocco Siffredi facendole confessare quanti soldi percepisce per ogni singola scena o per un film a luci rosse. Inoltre l’attrice pugliese ha reso noto i compensi anche di altre sue colleghe e dello smartworking durante la quarantena. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quanto percepisce la donna.

I guadagni della nota attrice di film per adulti

Parlando con la iena Alessandro Di Sarno, Malena la Pugliese si è confessata a 360 gradi confessando che negli ultimi anni non si guadagna più a film intero, bensì a scena. Un’attrice che fa quel genere di pellicole e filmati può percepire dai 200 ai 300 euro a scena ma tutto dipende dalla fama. Se è una professionista molto conosciuta le cifre lievitano dai 1500 ai 2000 euro, o anche di più.

Se una di esse è molto popolare e gira una pellicola intera può arrivare a percepire fino a cinque mila euro. Naturalmente più le scene sono spinte e più l’artista viene pagata dal produttore. Le scene più produttive sono quelle che vedono protagoniste due donne, ma anche le doppie. Ovviamente sui vari social network, in particolare su Twitter, gli utenti web hanno commentato in modo negativo il servizio realizzato dal programma di Italia 1.

Malena la Pugliese e lo smartworking durante la quarantena

Intervistata da Alessandro Di Sarno per Le Iene Show, Malena la Pugliese ha confidato che in quel campo professionale è l’unico caso in cui le donne percepiscono più soldi rispetto gli uomini. Nonostante la lunga quarantena per il Coronavirus, la cadetta di Rocco Siffredi si è data da fare adottando lo smartworking, ovvero lavorando direttamente da casa sua.

Come gran parte delle sue colleghe, anche Malena è sbarcata sulla piattaforma a pagamento OnlyFans e realizza anche delle dirette Skype facendosi pagare ben 100 euro per dieci minuti di live. Che dire, per lei non c’è nessuna crisi anche se i guadagni sono nettamente inferiori rispetto al passato.