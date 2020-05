Eliana Michelazzo si scaglia contro Pamela Prati “lecca il cu*o, a Barbara D’Urso”

Eliana Michelazzo nuovamente al centro della bufera, parla Pamela Prati

Eliana Michelazzo è tornata, questa volta a parlare è Pamela Prati, che avrebbe chiarito alcuni aspetti importanti da Barbara D’Urso e sa Mara Venier. Secondo il pensiero di Eliana, Pamela va dove sa di poter ottenere pena e ragione.

Quattro pianti qua e là ed esce fuori una persona pulita, quella che però non è. Eliana ha commentato l’intervista fatta a Pamela Prati su Rai 1. Ha detto di essersi stancata perché in TV danno la possibilità di parlare e chiarire questa situazione soltanto a Pamela, come se lei non avesse alcun diritto di replica. Probabilmente non ha diritto di parola perché non ha la sua stessa carriera, perché non è conosciuta come Pamela.

L’agenzia però era la sua, quindi il diritto ce l’ha eccome. Sarebbe non poco arrabbiata perché Pamela Prati andando da Mara Venier ha nuovamente raccontato quello che è successo, difendendosi e affermando di essere stata semplicemente una vittima. Dice di essere stata plagiata, presa in giro, si sono presi gioco di lei tutti quanti a partire da Eliana. In realtà lei era una complice carnefice, lo scandalo è stato anche una sua idea, Adesso però sceglie di non prendersi le sue responsabilità.

Eliana Michelazzo, il plagio non è più un reato

Eliana Michelazzo soffermandosi un attimo sull’accusa di plagio, afferma che ad oggi questo non è più nemmeno un reato. Tra l’altro Pamela non è in possesso di prove che possano confermare quanto da lei raccontato. Quindi sta continuando a parlare del nulla. Nessuna prova scritta di quanto secondo la showgirl afferma.

Ciò che la rattrista tantissimo è vedere che Pamela Prati va in giro nelle varie trasmissioni a fare la vittima, come se fosse stata all’oscuro di tutto quello che hanno fatto sin dall’inizio. In realtà, le cose sono letteralmente diversamente, perché è stata proprio an realizzare un vero e proprio piano e a tirarle in ballo. Lo come agenzia hanno solamente dato la possibilità di una base d’appoggio.

Pamela Prati, una vita di scoop falsi, dovrebbe soltanto vergognarsi

La donna quindi invita tutti a ricordare gli scoop falsi dei quali Pamela è stata accusata nel corso della sua vita, pur di tornare a far parlare di sé. Si è sempre inventata fin troppe storie. Questa è l’ennesima, forse la sua vita non la rende felice, forse ama fantasticare su ciò che realmente vorrebbe. A 62 anni forse dovrebbe iniziare ad essere seria, ma questo ancora lei non lo ha capito.

Poi la manager afferma di essere parecchio arrabbiata con tutti coloro che l’hanno invitata nelle loro trasmissioni, ma di lei non hanno minimamente chiesto. Pamela dice di averla denunciata, ma ad Eliana non è arrivata alcuna denuncia, vorrebbe dirlo pubblicamente in tv, ma non ha avuto nemmeno questa possibilità. Sarebbe dovuta andare da Barbara D’Urso, ma poi tutto è svanito nel nulla.