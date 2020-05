Benedetta Parodi sulla sua pagina social insulti rivolti a Benedetta Rossi “Contadinotta….”

Benedetta Parodi la sua pagina Instagram diventa terreno di scontro

Benedetta Parodi sul suo Instagram è stata protagonista di parecchi complimenti che sono poi sfociati in accuse ed offese per un’altra Benedetta. La donna in questi giorni è tornata a registrare il suo programma “I menù di Benedetta” che era stato messo in pausa da qualche tempo a causa di ascolti non soddisfacenti. Dopo la fine della quarantena, sembra essere tornata in forma, è pronta adesso per riprendere la sua vita ed a quanto pare anche il programma.

Già da febbraio si era iniziato a parlare del format nuovo dello show, metà tra show e cucina. La donna affiancherà una persona totalmente negata ai fornelli per cercare di insegnargli Come preparare una cena senza fare troppi danni. Quando la Parodi ha mostrato le immagini dello studio, della cucina, un utente ha approfittato per affermare che lei è l’unica Benedetta che vale la pena seguire.

Benedetta Parodi, unica in cucina, non come la contadinotta….

Benedetta Parodi molto probabilmente è stata scambiata per Benedetta Rossi al timone del blog ”Fatto in casa da Benedetta”. Quest’ultimo è tanto seguito, ha raggiunto un grandioso successo negli ultimi anni. A molti piace, a quanto pare però a qualcuno No. Questo qualcuno lo ha detto pubblicamente commentando che lei è l’unica vera Benedetta, l’unica che merita tantissimo quello che ha raggiunto. Poi è arrivata la contadinotta. Il riferimento è ovvio sia a Benedetta Rossi.

Così molti fan delle due Benedetta hanno risposto che in realtà sono entrambe molto brave, entrambe meritano di stare in TV, entrambe sanno cucinare. Qualcun altro scrive che sono entrambe divertenti, seguirle è un piacere, perché permettono di trascorrere qualche oretta di serenità, oltre che prendere appunto per qualche grandiosa ricetta da rifare in casa. Inoltre sia l’una che l’altra consigliano delle ottime ricette salvacena interessanti, perfette Anche per chi in cucina non è un portento.

La regina della cucina non risponde

A quanto pare però le difese da parte degli utenti nei confronti di Benedetta Rossi non hanno placato l’ira dell’utente che ha continuato ad inveire contro tutti dicendo che non ha alcuna intenzione di dire che la donna eccessivamente in carne che finge di cucinare è bravissima. Lui non ha alcun piacere di seguirla.

Insomma è successo davvero di tutto e Benedetta Parodi ha scelto di non rispondere. Probabilmente per evitare di inasprire le polemiche che si erano già fatte eccessive troppo serie per l’argomento. Benedetta poi non è il tipo che ama il caos social, lei è un tipo abbastanza tranquillo. Ama condividere la sua vita, sia privata che lavorativa con i follower, ma odia totalmente le polemiche.