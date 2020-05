Phil May, un mito della musica rock muore a causa di un incidente

Phil May ricoverato d’urgenza muore a causa di una caduta

Phil May, 75 anni, è deceduto a causa di una caduta dalla bici, che gli è costata una settimana di ricovero all’ospedale Queen Elizabeth Hospital di King’s Lynn, nel Norfolk. Tutte le cure a quanto pare sono risultate essere inutili, dato che le condizioni in cui si è presentato in ospedale, gli hanno permesso di essere ricoverato d’urgenza nell’immediato, ma impossibile da recuperare per salvargli la vita.

A dare la triste notizia è stato il manager della band che ha affermato che il leader della band Philip May è morto alle 7.05 di venerdì 15 maggio al Queen Elizabeth Hospital, Kings Lynn, Norfolk.

Il cantante era nel Norfolk contea dell’Inghilterra orientale, in compagnia della moglie e della sua famiglia già dall’inizio della quarantena, con loro aveva trascorso questi mesi.Poi la scorsa settimana aveva scelto di fare una bella passeggiata, per prendere aria. Però è caduto dalla bici recuperando una profonda ferita. Questa è stata la causa del suo decesso dopo un delicato intervento all’anca. I medici però avevano già informato la famiglia che con grande probabilità le cose sarebbero andate diversamente da come ognuno di loro sperava.

Phil May, la sua carriera lunga, interminabile, indimenticabile

Phil May era un grandissimo musicista, considerato l’icona della musica britannica. Proprio lui aveva fondato nel 1963 i The Pretty Things, con l’aiuto del chitarrista Dick Taylor. Il suo stile era unico, sapeva fare musica in un modo soltanto suo, fuori dagli schemi, il primo ad essersi presentato con i capelli lunghi. È diventato esponente musicale del movimento mod.

Il gruppo dopo l’ingresso degli altri membri cambiò nome, chiamandosi The Pretty Things in onore del titolo di una canzone composta da Willie Dixon. La band in soli due anni dal 64 al 65 riuscì a produrre tre dischi che entrarono per direttissima nelle classifiche, stiamo parlando di Rosalyn / Big Boss Man; Don’T Bring Me Down / We’ll Be Together; Honey I Need / I Can Never Say.

Dopo l’uscita dei primi membri, il gruppo arrivò allo sfascio

A volte come ormai abbiamo avuto modo di capire il successo può comportare anche qualcosa di negativo, forse a causa di questo la band implose E ci fu l’abbandono di uno dei membri più importanti Ovvero Pendleton.

Circa 2 mesi dopo abbandonò anche John Stax. E così finì la storia dei Pretty Things. L’ultimo concerto giorno 13 dicembre 2018 a Londra, A quel concerto partecipò anche un ex dei Pink Floyd David Gilmour seguito da un altro grande nome Van Morrison.