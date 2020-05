Alda D’Eusanio bomba in diretta, smascherata da Gianluigi Nuzzi “volevi fare la furba”

Smascherata in diretta la giornalista Alda D’Eusanio, Gianluigi Nuzzi la accusa di voler fare la furba, secondo lui non ha detto la verità sulla multa presa per la mascherina

Brutta vicenda per la giornalista e conduttrice Alda D’Eusanio, oltre ad aver preso la multa adesso è accusata di non aver detto la verità. LO sfogo della D’Eusanio sui social non era passato inosservato. Alda aveva detto che la guardia di finanza erano in giro per multare i cittadini che girano senza avere dietro la mascherina di ricambio.

Tutto è accaduto una mattina della settimana scorsa, quando Alda, a suo dire, è stata vista dalla guardia di finanza con la mascherina rotta. La donna era dentro ad un bar e a suo dire la mascherina si era rotta mentre prendeva cornetti e caffè. Sempre secondo la versione di Alda, è stata multata con 400 euro perché non portava correttamente la mascherina.

Alda D’Eusanio non ha detto la verità

Secondo la versione della D’Eusanio, ha atteso per un’ora e mezzo che le facessero il verbale. In più, erano presenti ben nove agenti per quella che era sembrata molto più che la semplice rottura di una mascherina. Alda si è lamentata sia per la multa ma soprattutto perché è stata trattata come una criminale per un cappuccino. Ma in realtà sembra che le cose non siano andate esattamente così.

Ieri sera Alda D’Eusanio è stata ospite di Barbara D’Urso a Live e ha raccontato la vicenda Era presente anche Gianluigi Nuzzi, che era ben informato su ciò che era accaduto. Nuzzi si è espresso duramente contro la D’Eusanio e ha detto che i finanzieri hanno interrogato il gestore del locale e i dipendenti. Tutti hanno confermato che la mascherina non era rotta, ma che Alda l’ha indossata dopo le prime contestazioni.

Nuzzi duro contro la D’Eusanio

Anzi, pare che si fosse rotta dopo, fuori dal locale. La mascherina si è rotta rima di girare il video dove dice di essere stata vittima di abuso di potere da parte dei finanzieri. Anche sui social il giornalista ha inveito contro Alda e l’ha accusata di voler fare la furba. Sembra che la D’Eusanio abbia parlato un po’ altera con i finanzieri e abbia anche detto che lei conosceva persone in alto.

A Live Gianluigi Nuzzi ha detto ad Alda che ci sono dei verbali che testimoniano come sono andate le cose. Ma la D’Eusanio ha insistito che lei ha il video e che comunque le denunce sono partite.