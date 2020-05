Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaglia violano le regole, insieme in quarantena? I filmati cancellati

La storia d’amore di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaglia

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaglia si sono conosciuti, frequentati e successivamente amati all’interno dalla casa del Grande Fratello Vip 4. La nota influencer siciliana è stata eliminata dal reality show molto prima del fidanzato, mentre quest’ultimo si è classificato alla seconda posizione dietro Paola Di Benedetto.

La coppia è lontana da oltre tre mesi anche causa quarantena per il Covid-19, un’attesa che aumentato ancora di più il sentimento ma anche la curiosità dei loro fan. Infatti la soubrette si trova nella sua amata Sicilia mentre il figlio di Eleonora Giorgi nella Capitale. Anche se da qualche giorno si trova nella sua seconda casa a Lampedusa.

Tuttavia l’ex gieffino ha dovuto affrontare un periodo in isolamento precauzionale, obbligatorio per legge e che dovrebbe essere ancora in corso. Ma utilizziamo il condizionale perché il popolo del web ha notato dei filmati molto strani che riguardano la coppia.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaglia si sono visti durante la quarantena?

Di recente, Clizia Incorvaglia ha commesso un errore imperdonabile causando una serie di polemiche sui social network. In pratica molti utenti hanno visto delle immagini che comprovano la violazione della quarantena da parte di Paolo Ciavarro. Il valletto di Forum avrebbe raggiunto la sua fidanzata prima dello scadere del periodo di isolamento obbligatorio.

Sembra proprio che il secondo classificato del Grande Fratello Vip 4 non abbia resistito a lungo lasciando la sua seconda casa a Lampedusa e raggiungendo la dolce metà. Si tratta di una supposizione che hanno fatto centinaia di seguaci dopo aver visionato una Storia di Instagram pubblicata dalla stessa influencer sicula.

L’influencer sicula commette una gaffe

Nella Storia in questione si vede la bella Clizia Incorvaglia mentre accoglie nella sua abitazione uno chef per l’organizzazione di una cena molto particolare. Tra le sue dichiarazioni, nella clip che dura pochi secondi, è possibile sentire perfettamente una voce maschile in lontananza, Un timbro che molti utenti web appartiene assolutamente all’ex gieffino Paolo Ciavarro.

Ma non è finita qui, infatti l’influencer siciliana ha confermato indirettamente la sua gaffe commettendo un gesto che confermerebbe il tutto In pratica l’ex moglie di Francesco Sarcina ha eliminato immediatamente le Stories dal suo account IG. Subito dopo sia lei che il valletto di Forum non hanno più fatto riferimento alle clip in questione. Un particolare che però non è passato inosservato all’occhio attento dei follower.