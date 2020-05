Anna Pettinelli confessioni mai rivelate dalla conduttrice radiofonica

Arrivano le confessioni di Anna Pettinelli, la giornalista si racconta e rivela retroscena inediti sulla sua carriera

E’ tempo di confessioni per Anna Pettinelli, la giornalista si racconta e rivela cose inedite sulla sua carriera. In una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano ha parlato del passato e di alcune cose vissute prima della sua partecipazione a Temptation Island Vip. Prima di diventare ancora più popolare, la Pettinelli era fra le voci più apprezzate della radiofonia italiana.

A renderla popolare e nota al grande pubblico è stato dunque il programma di Maria De Filippi. Da quel momento è diventata a tutti gli effetti un personaggio del mondo dello spettacolo. E’ stata anche fra le esperte nel talent Amici, adesso è stata scelta anche per Amici Speciali. Il suo affetto per la De Filippi è palese, ma anche da Barbara d’Urso è presente molto spesso.

Anna Pettinelli rivela il suo affetto per la De Filippi

L’esperienza di Temptation Island le ha fatto conoscere e approfondire l’amicizia con Maria De Filippi. La Pettinelli ha rivelato nell’intervista che l’esperienza con Maria è stata la più bella degli ultimi venti anni. Anna si è divertita moltissimo ad insegnare ai ragazzi la musica e a far scoprire loro l’amore per i dischi di una volta. Maria aveva insistito tanto per avere lei e il compagno Stefano a Temptation Island Vip e alla fine aveva ragione.

La coppia ha contribuito a far registrare anche quest’anno un boom di ascolti del programma ed è stata anche una delle più chiacchierate. Le scenate di gelosia della Pettinelli hanno fatto clamore e hanno rivelato una persona molto passionale. Lei alla fine è stata definita da tutti la “bella patata” d’Italia.

La Pettinelli non sapeva della partecipazione della figlia a The Voice

La Pettinelli ha anche parlato durante l’intervista della partecipazione della figlia Carolina a The Voice. Anna ha rivelato che la figlia si è iscritta al talent senza che lei sapesse nulla. Lo ha fatto di nascosto e non ha detto a nessuno che era sua figlia.

I professori lo hanno scoperto durante il programma che lei era la figlia della Pettinelli. Hanno anche provato a metterla in mezzo, ma lei è andata in trasmissione solo per le semifinali. Si è anche fatta promettere che non l’avrebbero inquadrata, ma invece non lo hanno fatto e lei è finita sotto la poltrona per non farsi vedere.