Fabrizio Corona ritorna sul caso David Trezeguet: “Minacciato? Mai, eppure condannato (VIDEO)

Torna a parlare di David Trezeguet l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, non lo ha mai minacciato eppure è stato condannato

Torna a parlare di David Trezeguet l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, il giornalista assicura che non lo ha mai minacciato. Tuttavia, è stato condannato a 5 anni di carcere per estorsione. Allora la vicenda si era conclusa con il rifiuto da parte della Corte di Cassazione del ricorso che l’ex fotografo dei vip aveva presentato.

Ad ordinarne l’arresto fu il pg di Torino, perché alla base dell’accusa era stata valutata la posizione di David Trezeguet. L’ex attaccante della Juventus venne fotografato con una donna, ma non si trattava della moglie. Per evitare uno scandalo e per impedire che le foto venissero pubblicate pare che abbia accettato di pagare 25mila euro. Il pagamento della somma è passato quindi per estorsione.

Fabrizio Corona parla del caso David Trezeguet

Il pagamento dunque fu considerato un ricatto ai danni dell’ex calciatore. A distanza di tanti anni Fabrizio Corona ha voluto pubblicare una parte dell’intervista che Francesca Fagnani ha fatto nel 2014 per La7. Nell’intervista è palese il fatto che David Trezeguet abbia dichiarato di aver mai avuto minacce da Corona. L’ex calciatore alla domanda ha infatti risposto che non si è mai sentito minacciato dal giornalista.

Invece, Fabrizio è stato condannato a 5 anni per estorsione aggravata dal sistema mafioso, quindi 4bi. Francesca Fagnani ha fatto l’intervista e non ha mai dimenticato quanto ha risposto l’ex calciatore. Ma Corona ha detto che lui è forte e può attendere che un giorno la sua verità venga riconosciuta. Per questo ha voluto pubblicare su Instagram un video a cui ha anche affiancato un messaggio.

Nel messaggio le parole della giornalista Francesca Fagnani

Nel messaggio si possono ascoltare le parole della giornalista Francesca Fagnani che domandò a David Trezeguet se avesse ricevuto minacce dall’autista di Fabrizio Corona. Fabrizio è stato infatti condannato per l’accusa di estorsione e gli è stata assegnata una pena di 5 anni. Il reato è stato determinato dal fatto che vi era anche una terza persona, ovvero l’autista di Corona.

Ma l’ex calciatore ha affermato di non aver avuto minacce da parte dell’autista. Trezeguet oltretutto non si è mai costituito parte civile e affermò di non aver avuto pressioni dall’autista di Fabrizio Corona. I giudici di Torino considerarono l’estorsione un reato con aggravante determinata.