Paolo Bonolis, la cognata Claudia Ruggeri racconta: ‘Nessuna raccomandazione’, ecco il rapporto in famiglia

Claudia Ruggeri ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato come è entrata a far parte della famiglia Bonolis. Ecco le sue dichiarazioni

Miss Claudia di Avanti un altro! si racconta

Tutti quelli che seguono Avanti un altro!, il preserale condotto da Paolo Bonolis, sanno perfettamente chi è Miss Claudia. All’anagrafe Claudia Ruggeri, prima faceva il ruolo della poliziotta, poi quella della supplente, adesso è nelle vesti della Miss, sempre molto bella e applaudita dal pubblico. Le sue domande mettono spesso in difficoltà i concorrenti, ma Claudia gode dell’ammirazione e dell’affetto di tutti.

Forse non tutti sanno, però, che Claudia è la cognata di Paolo Bonolis. Infatti, ha sposato il fratello di Sonia Bruganelli, moglie del conduttore. A questo punto è, quindi, facile pensare che Claudia stia lavorando in tv ai programmi di Paolo Bonolis (l’abbiamo vista anche a Domenica In e a Chi ha incastrato Peter Pan?) perché sua parente.

Ma le cose non stanno proprio così. La stessa Miss Claudia in una recente intervista ha raccontato per bene come sono andate le cose dall’inizio della sua carriera al matrimonio con Marco Bruganelli. Ecco qui di seguito nell’articolo le sue dichiarazioni.

Niente raccomandazioni: ecco come ha conosciuto il marito

Claudia in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha voluto precisare che non c’è mai stata nessuna raccomandazione da Paolo Bonolis, semplicemente perché lei lavorava in tv già prima di conoscere il suo attuale marito. Aveva 19 anni quando è stata scelta come valletta a Domenica In, edizione in cui c’era Paolo Bonolis e Sonia e Marco lavoravano dietro le quinte.

Claudia era fidanzata con un ragazzo molto geloso che non accettava il suo lavoro e per questo l’ha lasciata all’improvviso. Era giovane e un giorno non è riuscita ad essere professionale mettendosi a piangere dietro le quinte. A quel punto Marco si è avvicinato chiedendo: “chi è che fa piangere una ragazza così bella?”. Da lì è iniziata la loro relazione. Marco non è geloso di lei, sa perfettamente che per lei il ruolo prorompente di Miss Claudia è solo un gioco.

Nel 2016, dopo tanti anni di fidanzamento, Claudia e Marco si sono sposati. Claudia ha descritto Sonia come una sorella, i rispettivi parenti si conoscono e fanno vacanze insieme. Mentre Paolo, secondo lei, è una persona straordinaria e divertentissima. All’inizio era un po’ timorosa ad entrare in questa famiglia, ma adesso le cose non potrebbero andare meglio.