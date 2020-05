Federica Sciarelli nessun commento per la decisione dei vertici della Rai

Federica Sciarelli: la sua trasmissione andrà in onda ad oltranza fino a fine estate, come quella di Bianca Berlinguer

Federica Sciarelli non commenta quello che è successo con i vertici Rai. Infatti, i due programmi, ovvero quello di Bianca Berlinguer (Cartabianca) e quello della Sciarelli Chi l’ha vistoù probabilmente saranno allungati fino alla fine di luglio. È una notizia che molte persone aspettavano e che chiaramente fa felici tutti i loro fans.

La conferma ufficiale ancora non è arrivata in merito alle due trasmissioni della prima serata di Rai Tre. Anche le dirette interessate non hanno voluto commentare. Però sul blog di Davide Maggio, c’è scritto che anche nel periodo di Coronavirus, hanno avuto successo nonostante le difficoltà di registrare una trasmissione di questo tipo e con le restrizioni in atto.

Federica Sciarelli e la trasmissione record

Federica Sciarelli quindi vedrà una vera e propria durata record per la sua trasmissione che di solito è sempre fermata massimo a giugno. Adesso anche se in versione ristretta, chiaramente continua ad andare in onda e questo significa che il programma, innanzitutto sta piacendo ma anche che di fatto sono riusciti a superare questo momento delicato anche per i Palinsesti Rai.

Le trasmissioni Cartabianca e Chi l’ha visto?, infatti sono andate avanti dall’11 settembre fino ad oggi. Questo è un vero e proprio record. L’unico stop forzat è stato di due settimane, ovvero quello dal 18 marzo quando in studio era arrivato il vice ministro della Salute Pier Paolo Sileri che poi è risultato positivo al Coronavirus.

Le altre trasmissioni di RaiTre

Secondo le prime indiscrezioni, il programma di Federica Sciarelli e quello di Bianca Berlinguer andranno avanti fino a fine luglio. Nello specifico Cartabianca andrà in onda fino al 21 luglio, mentre invece Chi l’ha visto? fino al 29 luglio prossimo. Su RaiTre intanto andranno avanti tanti programmi tra i quali anche quelli della mattina come Mi manda RaiTre e la trasmissione Tutta salute che finiranno il 24 luglio.

Invece. Agorà finirà il prossimo 26 giugno. La pausa estiva per il programma Geo invece inizierà il 12 giugno prossimo e il fatto che i programmi di Berlinguer e Sciarelli vadano avanti fino alla fine di luglio, dimostra ancora una volta la fiducia che l’azienda ha nei confronti delle due professioniste ed è molto importante anche che il pubblico continui a sostenerle e a seguirle!