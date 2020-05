Beatrice Valli sorprende: ‘Pronta per il quarto figlio!’

Beatrice Valli è appena diventata mamma per la terza volta, ma pare sia già pronta per la quarta. Ecco il messaggio sui social dell’ex corteggiatrice

Uomini e Donne: Marco Fantini e Beatrice Valli genitori bis

Marco Fantini e Beatrice Valli hanno emozionato il pubblico di Uomini e Donne diversi anni fa ormai. Lui aveva deciso di partecipare alla trasmissione di Maria De Filippi per corteggiare Anna Munafò che, però, ha scelto il suo rivale. Marco è diventato un tronista e lì ha conosciuto Beatrice. Dopo dubbi, mancanza di fiducia e prove, alla fine Marco l’ha scelta accettando anche il bambino che lei aveva avuto un paio di anni prima da un’altra relazione, il piccolo Alessandro.

Marco e Beatrice al di fuori della trasmissione hanno consolidato il loro amore e adesso sono una delle coppie più solide uscite da Uomini e Donne e una delle più seguite sui social. A distanza di qualche anno Beatrice e Marco hanno deciso di avere un figlio loro ed è nata la piccola Bianca.

Marco, con la complicità dei bambini e dell’atmosfera di Parigi ha poi chiesto a Beatrice di diventare sua moglie. Il matrimonio, però, è stato rimandato per due motivi: per l’emergenza Coronavirus e perchè Beatrice è rimasta incinta per la terza volta, del secondo figlio di Marco. Pochi giorni fa è nata Azzurra. Tuttavia, Beatrice ha fatto una dichiarazione che ha sorpreso molto i suoi fan e non solo.

Beatrice è pronta per il quarto figlio

La terza gravidanza per l’ex corteggiatrice non è stata molto semplice. Ci sono state delle complicanze, dei problemi, lo stesso travaglio è durato molto, Azzurra ha tardato ad arrivare. Alla fine, però, è andato tutto bene. Beatrice si è ripresa e la piccola è in ottima salute.

Nonostante tre figli, Beatrice ha scritto un post su Instagram appena rientrata a casa dall’ospedale con Azzurra in braccio. Le parole di accompagnamento a quel post, come potete vedere qui sotto, hanno sorpreso molto tutti. Beatrice ha scritto di essere pronta per il quarto figlio taggando Marco.

Ha accompagnato il tutto con una faccina che ride, ma in realtà sia Beatrice che Marco hanno sempre detto di desiderare una famiglia numerosa e loro sono ancora molto giovani. Inoltre, i figli non hanno una grande differenza d’età e questo è positivo per loro. Voi che cosa ne pensate?