Fedez lancia i giocattoli del piccolo Leone: Chiara infuriata

È noto come Chiara Ferragni reagisca, talvolta, in maniera molto aggressiva nei confronti degli scherzi di suo marito Fedez. Tuttavia, sembra che l’ultima trovata da parte del rapper abbia realmente mandato in escandescenze la nota blogger milionaria.

In una delle ultime stories pubblicate su Instagram, l’imprenditrice digitale ha mostrato essere davvero irata, in quanto Fedez si sarebbe divertito a lanciare sul pavimento i giocattoli del loro figlioletto Leone Lucia. La Ferragni ha minacciato di “ammazzare” il marito de li avesse rotti. La scena si svolge in bagno dove Chiara appare in accappatoio intenta, probabilmente, a farsi bella.

Lo scherzetto di Fedez a sua moglie Chiara

Dalle stories pubblicate su Instagram si vede Fedez al cellulare parlare di Jennifer Aniston vantandosi dei suoi like e buttando a terra i giocattoli del piccolo Leone Lucia. La prima volta, Chiara dice: “Se li hai rotti ti ammazzo”. Fedez non comprende la parole della moglie che ribadisce: “Se gli hai rotto questi cosi a Leo ti ammazzo”. Fedez, nel filmato in seguito postato su IG afferma di non averli rotti, mostrandoli infatti integri. Non è la prima volta che Chiara Ferragni agisca in questo modo ad uno scherzo da parte di Fedez.

In un altro video pubblicato nel corso della quarantena, abbiamo visto, infatti, Chiara Ferragni prendersela con il marito in seguito ad un risveglio traumatizzante. Nello scherzo, Fedez aveva appoggiato una ciocca di capelli accanto alla moglie dormiente, molto somiglianti ai suoi. Coadiuvato da una macchinetta per rasare i capelli, ha finto di tagliarli. La Ferragni si è svegliata impaurita e, notando con sgomento la ciocca accanto a lei, ha minacciato il marito di staccargli gli attributi. La furia di Chiara ha fatto il giro di Internet.

Le attività di beneficenza

Se fino a qualche settimana fa i detrattori dei Ferragnez screditavano la coppia apostrofandola come “ricconi viziati ed esibizionisti” alla fine tutti si sono dovuti ricredere. La vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, ha seguito i due facoltosi coniugi nel corso di una speciale mattinata di beneficenza. I due si sono offerti, infatti, volontari nell’aiutare le famiglie in difficoltà del capoluogo lombardo portando loro la spesa.

Anna Scavuzzo, come riporta Grand Hotel, ha dichiarato di non essersi stupita di ciò, poiché Fedez e Chiara avevano già dimostrato di essere dei bravi ragazzi nel corso della raccolta fondi per il San Raffaele. Il braccio destro di Beppe Sala credeva di trovarsi davanti due divi, ma invece non ha visto altro che due giovani normalissimi in tuta, del tutto scevri di quell’aura divina tipica dei vip celebri a livello internazionale.