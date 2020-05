Una Vita, anticipazioni martedì 19 maggio 2020: Felipe ha un malore

Continua ad emozionare la nuova stagione di Una Vita, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. La situazione di Felipe Alvarez Hermoso è piuttosto preoccupante, visto che l’avvocato si è dato all’alcol e alla compagnia di donne sempre diverse dopo la dipartita di Celia, di cui ancora non sa la verità. Cosa succederà nella puntata di domani 19 maggio 2020? Di seguito, le anticipazioni dettagliate.

Una Vita, anticipazioni 19 maggio: Felipe preoccupa Ramon

Nella puntata di Una Vita in onda su Canale 5 domani 19 maggio, Felipe si renderà conto di essere caduto nel tunnel dell’alcolismo. Dopo l’ennesima bevuta infatti, l’avvocato cadrà a terra privo di sensi. Il malore di Felipe farà preoccupare Ramon, che si sentirà in dovere di raccontare all’amico che cosa è realmente successo a Celia. Felipe crede ancora che sia stato il Palacios a spingere la moglie giù dal balcone, ignorando completamente che sia stata Celia ad aggredire per prima Ramon con l’intenzione di rapire la piccola Milagros dopo la morte di Trini.

Dopo il malore di Felipe, Ramon si recherà da Emilio, dicendogli di non vendere più alcool all’Alvarez Hermoso. Quando l’avvocato lo verrà a sapere, andrà su tutte le furie e dirà al Palacios di non intromettersi più nella sua vita. Tutti i vicini capiranno che Felipe si è messo nei guai e temeranno per la sua esistenza.

Intanto, come svelano le anticipazioni di Una Vita relative alla puntata di domani, martedì 19 maggio, Genoveva continuerà a non capire come mai i vicini non la sopportano, nonostante stia facendo di tutto per farsi ben volere. La Salmeron si consolerà accanto al marito Samuel Alday, sempre più innamorato di lei.

La confessione di Lucia su Mateo

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, domani 19 maggio vedremo Lucia e Ursula confabulare. Le due donne sembrano avere qualcosa di molto importante da dirsi. La Alvarado, prima di fare la sua confessione, si dirà preoccupata per il comportamento aggressivo di Eduardo, l’uomo che ha sposato dopo aver dato l’addio a Telmo.

Come svelano gli spoiler di Una Vita, Lucia si farà coraggio e dirà ad Ursula la verità. La Alvarado confesserà che il piccolo Mateo non è il figlio di Eduardo ma di Telmo, concepito con l’ex religioso circa dieci anni fa. A tal proposito, il Martinez continuerà a passare molto tempo con il piccolo, convincendosi sempre di più che sia suo figlio. La Dicenta non dirà nulla a Telmo su raccomandazione di Lucia.