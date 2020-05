Alessandro Del Piero: ricoverato in ospedale a Los Angeles per colica

Alessandro Del Piero ha fatto preoccupare i suoi tantissimi fan con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove si è fotografato in un letto d’ospedale. L’ex calciatore si trova a Los Angeles, dove vive per buona parte dell’anno per curare degli affari. Del Piero ha spiegato di essere stato portato all’ospedale per una dolorosa colica renale.

Alessandro Del Piero ha avuto una colica renale

L’ex calciatore ha raccontato ai suoi tanti fan di aver avuto una dolorosa colica renale. Ad ora, il peggio sembra passato. Alessandro Del Piero ha voluto infatti rassicurare tutti i suoi follower tramite il profilo ufficiale Instagram. Tantissimi i commenti di auguri e di buona guarigione arrivati da fan, colleghi ed amici. (Continua dopo il post)

Alessandro Del Piero, con una emoticon dolorante, ha scritto che non credeva quanto potesse fare male una ”cosa piccola solo tre millimetri”, riferendosi appunto al calcolo renale che l’ha costretto ad andare in ospedale in quel di Los Angeles. Munito di mascherina chirurgica, il campione sorride con gli occhi nel letto del reparto ospedaliero.

Ovviamente, non poteva mancare il messaggio affettuoso della sua Juventus che, tramite il profilo ufficiale Instagram, ha salutato Alessandro Del Piero, augurandogli una pronta guarigione. L’ex campione bianconero ora sta bene, anche se ha dovuto sopportare momenti di dolore intenso a causa della colica renale che lo ha colpito all’improvviso. Presenti anche gli auguri di Luis Figo e di altri sportivi come Max Biaggi. Non sono mancati poi i commenti ironici di alcuni utenti riferiti al ”mancato effetto benefico” dell’acqua minerale che Del Piero sponsorizza in Tv.

Del Piero e Sonia Amoruso uniti più che mai dopo la crisi matrimoniale

Alessandro Del Piero si trova a Los Angeles in compagnia della moglie Sonia Amoruso. I due sono uniti più che mai dopo un periodo difficile che hanno superato ormai da tempo. L’ex calciatore è sposato con Sonia dal 2005. I due si sono conosciuti a Torino e da quel momento non si sono più lasciati, anche se negli anni ci sono stati alti e bassi come in tutte le coppie.

La notizia della crisi matrimoniale tra Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso era stata riportata dal settimanale Chi qualche tempo fa. La coppia pare aver superato tutto ed essere tornata ad amarsi più forte di prima. Del Piero e la moglie non amano particolarmente rilasciare interviste, preferendo la riservatezza. I due vivono tra l’Italia e Los Angeles con i loro tre figli Sasha, Tobias e Dorotea.