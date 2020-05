Morgan a Vieni da me: “Mi sono lavato due volte in quarantena”, Caterina Balivo disgustata

Morgan ospite a Vieni da me

La scorsa settimana Morgan, alias Marco Castoldi è stato ospite a Vieni da me, il contenitore pomeridiano di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. Il noto musicista che è stato protagonista del Festival di Sanremo 2020, era in collegamento via Skype dalla sua abitazione. Ovviamente un’ospitata concordata per mostrare al pubblico il suo nuovo libro ‘La casa gialla’.

L’artista lombardo si è confessato a 360 gradi, parlando della recente nascita della sua terzogenita Maria Eco, ma anche come ha trascorso la quarantena da Covid-19 e altri retroscena sulla lite con Bugo. Ma durante la chiacchierata, l’ex marito di Asia Argento ha fatto delle dichiarazioni che hanno disgustato la conduttrice partenopea. La ragione?

Nuovi retroscena della lite con Bugo a Sanremo 2020

Intervenuto via Skype a Vieni da me, Morgan è tornato a parlare della sua chiacchierata partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo in coppia con Bugo. Il musicista lombardo a Caterina Balivo ha confidato che dietro le quinte del teatro Ariston ha incontrato Rosario Fiorello che, in modo animato gli ha domandato cosa stesse accadendo.

Il problema di Castoldi era quello di togliere dalla circolazione i foglietti che lo incolpavano del danno causato sul palcoscenico durante la sua esibizione col collega. Davanti alla platea c’era il padrone di casa e direttore artistico Amadeus e lo showman siciliano che cercavano Bugo.

Marco ha rivelato che quei fogli li ha presi un suo assistente che prima li ha nascosti e poi gettati in un campo di grano. Il giorno dopo si sono recati in quel posto per recuperarli e li hanno venduti all’asta per beneficenza. L’annuncio lo fece in diretta a Live Non è la D’Urso.

Le battute di Morgan fanno disgustare Caterina Balivo

Durante la sua intervista a distanza a Vieni da me, Morgan ha fatto una confessione che ha fatto sobbalzare Caterina Balivo dalla sua postazione. In modo ironico, il musicista Marco Castoldi ha rivelato che in questa lunga quarantena da Coronavirus si è lavato un paio di volte.

Ovviamente le parole del cantante lombardo hanno lasciato allibita e senza parole la professionista napoletana che ha esclamato: “È disgustoso, la gente sta mangiando a quest’ora…”. Ma non è finita qui, infatti l’ex coniuge di Asia Argento ha rincarato la dose dicendo che non trova più il suo libro perché lo ha dimentica nel bidet, specificando che non lo usa da tempo. Affermazione che hanno scatenato le risate dei pochi presenti in studio.