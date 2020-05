Amadeus svela un segreto sulla moglie Giovanna Civitillo poi parla di Sanremo 2021

Amadeus torna con le puntate inedite dei Soliti Ignoti – Il Ritorno

Amadeus è pronto a tornare sul piccolo schermo con le puntate inedite dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, il game show dell’access prime time di Rai Uno. Il professionista continua a vivere nella sua seconda casa a Roma insieme alla moglie Giovanna Civitillo e il loro figlio José. L’ex professoressa de L’Eredità e il professionista siciliano formano una delle coppie più amate e soprattutto salde del mondo dello spettacolo.

In una recente intervista Amedeo Sebastiani ha parlato di una sua possibile conduzione e direzione artistica del Festival di Sanremo 2020, che lo vedrebbe in coppia con l’amico Rosario Fiorello. Inoltre sono emersi alcuni segreti inediti che riguardano Amadeus e la sua dolce metà.

Amadeus e Giovanna Civitillo: il loro segreto

Amadeus e Giovanna Civitillo hanno trascorso più di due mesi insieme senza lasciarsi un minuto. Complice di questa vicinanza è la quarantena per il Covid-19 che li ha costretti a rimanere nella loro seconda casa a Roma. La coppia ha trascorso il tempo a leggere, ma anche giocare col figlioletto José e postare sui social delle foto in famiglia e dove mostrano il loro amore.

In una recente intervista, il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno ha confidato che un piccolo segreto che riguarda la convivenza con l’ex professoressa de L’Eredità. L’artista siciliano ha detto di essere molto bravo e abile a lavare le stoviglie. Tuttavia l’uomo ha un metodo personale e sua moglie non lo approva per niente. Amedeo parte dalle posate, poi i bicchieri, i piatti e per ultime le pentole.

A lavoro per il Festival di Sanremo 2021

Nel corso della lunga intervista, Amadeus ha parlato anche della prossima, ovvero la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Il professionista siciliano e Giovanna Civitillo, oltre a Rosario Fiorello starebbero pensando a Maria De Filippi come co-conduttrice della famosa kermesse canora.

Ovviamente la coppia al momento sta mettendo giù una bozza e c’è ancora molto tempo per realizzare il progetto definitivo. Il padrone di casa dei Soliti Ignoti – Il Ritorno vorrebbe molti personaggi famosi al suo fianco in modo da catturare una maggiore attenzione da parte del pubblico. In pratica, Amedeo Sebastiani vorrebbe modificare il format innovandolo con delle grosse novità e per questo motivo è già a lavoro.