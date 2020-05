Elodie posa in costume: arriva il commento piccante di Elettra Lamborghini [FOTO]

Elodie ed Elettra Lamborghini a Sanremo 2020

Senza ombra di dubbio Elodie Di Patrizi ed Elettra Lamborghini sono state le protagoniste indiscusse della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Le due artiste, infatti, in tutte le cinque serate hanno sfoggiato degli outfit particolari e soprattutto che non sono passati inosservati al pubblico presente al teatro Ariston, ma anche quello da casa.

E se l’ex allieva di Amici si è presentata con ‘Andromeda’, brano scritto dall’amico Mahmood, l’ex giudice di The Voice of Italy si è esibita con ‘Musica, e il resto scompare’. Ad inizio della Fase 2 la fidanzata di Marracash è tornata alla ribalta col nuovo singolo ‘Guaranà’, una canzone scritta da Durdust e Davide Petrella. A fare l’annuncio del brano che fa parte dell’album ‘This is Elodie’ è stata la stessa professionista italo-francese sul suo account IG, dove si è mostrata con un look totalmente nuovo.

Elodie incanta il popolo del web

La bella Elodie ha detto addio al taglio corto e ai capelli decolorati. Da qualche giorno la Di Patrizi ha adottato un nuovo look che la mostra irriconoscibile. In pratica l’ex allieva di Amici si è fatta vedere a tutti coloro che la seguono sui social con una chioma scura, caratterizzata da lunghe treccine afro.

Ma l’attenzione dei follower si è concentrata su qualcos’altro. Infatti nella foto annuncio su Instagram, la fidanzata del rapper Marracash si è mostrata in primo piano, con la mascherina a coprirle naso e bocca. Ma il contenuto che ha fatto parlare di più il popolo del web è arrivato subito dopo. Un’immagine che ha praticamente infiammato internet. (Continua dopo il post)

Elettra e il commento spinto su Elodie

Elodie ha spiazzato tutti i suoi follower pubblicando uno scatto che la mostra mentre gioca a biliardino e con addosso un costume intero nero super sensuale. Un outfit che mette in risalto le sue forme e che è firmato da un brand italiano molto importante, Versace. Tra i centinaia di commenti apparsi sotto il post sono arrivati anche quelli di alcune colleghe vip.

A fare la prima mossa è stata Elisa, che ha paragonato la Di Patrizi a Lisa Bonnet, ex star dei Robinson. Ma l’affermazione più piccante è quello di Elettra Lamborghini, la ricca ereditiera ed ex partecipante a Sanremo 2020. “Tesoro stai benissimo co’ ‘ste treccine. Mi ti farei”, ha scritto la 26enne emiliana.