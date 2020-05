Francesco Totti nel nuovo ufficio, Ilary Blasi lo va a trovare e scopre la segretaria [VIDEO]

Ilary Blasi e Francesco Totti protagonisti della quarantena

In questa lunga quarantena da Covid-19 Ilary Blasi e Francesco Totti hanno messo su dei simpatici siparietti social divertendo tutti coloro che li seguono. Giorni fa l’ex campione della Roma ha confidato di aver avuto una lite con la moglie a causa di Donna Paola, un gatto senza pelo cui lo sportivo non volava in casa.

Successivamente in famiglia è arrivata anche una capretta tibetana e l’ex conduttrice del Grande Fratello ha mostrato ai seguaci la ricrescita dei suoi capelli facendo diventare la sua chioma bicolore. Nelle ultime ore, invece, la coppia si è resa protagonista di una scenata gelosia, per ‘colpa’ della segretaria dell’ex calciatore.

Il nuovo ufficio dell’ex capitano della Roma

Oltre ad essere belli, Ilary Blasi e Francesco Totti sono molto simpatici. Un connubio che piace e soprattutto cattura l’attenzione dei loro fan. Di recente la conduttrice di Eurogames ha condiviso una serie di Storie su Instagram in cui racconta di essere andata a trovare la sua dolce metà nel suo nuovo ufficio. Ovviamente l’incontro è stato prontamente documentato da una clip postata sul noto social network.

“Andiamo a trovare papà in ufficio?”, ha chiesto l’ex Letterina di Passaparola alla terzogenita Isabel. Quindi madre e figlia si sono fatti ben 15 piani, naturalmente in ascensore arrivando dallo sportivo romano. La Blasi ha continuato riprendere l’ingresso col suo smartphone, la vista sulla Capitale, la postazione del consorte, la scrivania e successivamente è arrivata la clamorosa sorpresa. Di cosa si tratta?

La reazione di Ilary Blasi dopo aver visto la segretaria del marito

A quanto pare Francesco Totti ha detto una piccola bugia alla sua dolce consorte. Ilary Blasi, infatti, entrando in ufficio con la figlioletta Isabel si è trovata davanti la giovane segretaria dell’ex attaccante della Roma. “Ma mi aveva detto che eri anziana”, ha esclamato la conduttrice Mediaset tra le risate dello sportivo e della ragazza presente alla scena.

A quel punto l’ex calciatore, con tono ironico, ha insistito più volte che la sua collaboratrice è anziana lui. In pochi minuti è stata messa in scena una divertente gag che è piaciuta moltissimo ai follower della coppia. Ecco la clip in questione che in poco tempo ha ricevuto migliaia di visualizzazioni, likes e commenti: