Nicola Vivarelli alias Sirius, avete mai visto la sua ex? E’ stupenda (foto)

Gemma Galgani sembra davvero presa dal suo nuovo corteggiatore Sirius, alias Nicola Vivarelli, che ha solo 26 anni. La dama si è convinta di poter conquistare il cuore del giovane corteggiatore tanto da preparare lei una sorpresa a lui. Inoltre, la protagonista di uomini e donne ha dichiarato anche che in lui vede l’uomo giusto che ha sempre sognato e che l’età è solo un numero.

A quanto pare, però, sul corteggiamento di Sirius nei confronti della settantenne ci sono molti dubbi. Uno sulla sua vera identità messa in discussione dalla presenza di una foto e anche dalle dichiarazioni della sua ex. E a proposito della sua ex fiamma, abbiamo scoperto che è davvero bella e molto sexy.

Nicola Vivarelli sta mentendo a Uomini e Donne?

Nicola Vivarelli malgrado le mille polemiche non si lascia intimorire e ha deciso di continuare il suo percorso a Uomini e Donne. La scelta di corteggiare Gemma Galgani è stata una mossa davvero azzardata, ma il giovane continua a dichiararsi interessato alla doma nonostante i tanti anni di differenza.

Ad alimentare le polemiche sono arrivate anche le ultime dichiarazioni di Chiara Vannucci, prima fidanzata di Sirius. La redazione di FanPage l’ha contatta per una breve intervista, e non ha riservato parole lusinghiere per il suo ex.

” Siamo stati insieme per 3 o 4 anni, fino al 2014 più o meno. Io ho 32 anni a giugno. Sono più grande di lui, Nicola è del 1994. Adesso ne ha 26. Non so se Nicola abbia avuto altre donne più grandi dopo di me, io sono stata la sua prima fidanzata. All’epoca era un ragazzo infantile, non so se adesso sia cambiato”.

Chiara Vannucci ex fidanzata

Molto probabilmente Nicola Vivarelli è davvero interessato a donne più mature. Anche Chiara Vannucci è più grande di lui anche di pochi anni. C’è da dire però che la differenza con Gemma Galgani è molto notevole e sono tanti i fan che non credono alla sua buona fede. La bella biondina, infatti, è molto più giovane della torinese, e vista la giovane età è molto sexy e attraente.

Intanto, se la stessa Chiara ha dichiarato che il suo ex molto probabilmente è a Uomini e donne per visibilità non sembra della stessa opinione Gemma. La dama del trono over è convinta che Nicola sia interessato alla sua persona e abbia davvero voglia di conoscerla. Eccola in tutto il suo splendore.