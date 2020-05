D’Urso nei guai, Live continua a floppare e rischia la chiusura

Barbara D’Urso nei guai per flop di ascolti

Barbara D’Urso è nei guai. In questa stagione televisiva, i suoi programmi come Live hanno indubbiamente subito un crollo degli ascolti rispetto agli anni precedenti. Pomeriggio 5 perde con discreta continuità contro La Vita in Diretta, mentre fino allo scorso anno veniva il programma di Rai 1 subiva pesanti sconfitte.

Live – Non è la D’Urso, complice anche la difficile collocazione alla domenica sera, fatica ad andare oltre i 2 milioni ed il 12-13% di share nonostante il Coronavirus. Nella puntata del 17 maggio 2020, si è parlato sempre del virus di origine cinese, ma anche di argomenti attinenti al gossip. Tra gli ospiti Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali.

Live – Non è la D’Urso perde ancora contro le repliche de L’Allieva 2

D’Urso nei guai. Il programma Live – Non è la D’Urso ha perso ancora il confronto diretto contro le repliche de L’Allieva 2 in onda su Rai 1. La fiction con protagonisti Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi e Giorgio Marchesi conferma il grande successo, nonostante non sia in prima tv. Infatti, le puntate andarono in onda per la prima volta nell’inverno 2018.

2.252.000 spettatori pari al 12.6% di share con presentazione al 2.279.000 e 8.7% hanno seguito il programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Live non sfonda, dunque, ma conferma di mantenere una certa fetta di telespettatori fedeli alla conduttrice napoletana. L’Allieva 2 ha realizzato 3.984.000 spettatori ed il 16.3% di share.

Lo scontro tra Alda D’Eusanio e Gianluigi Nuzzi

Alda D’Eusanio è stata ospite della scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso. L’ex presentatrice di Al Posto Tuo è polemica contro una decisione delle forze dell’ordine che le hanno fatto una multa di 400 euro in un bar, in quanto aveva la mascherina danneggiata e non correttamente messa al volto.

“Era rotta e l’ho lasciata così. C’era un metro e mezzo tra me e il barista. Si sono avvicinati tre giovani che mi hanno detto Lei deve mettere la mascherina. Arrivano tre agenti che poi diventano sei agenti per la mascherina rotta. Mi fanno una multa da 400 euro. Dopo un po’ vengo chiamata perché sono arrivati altri agenti che hanno chiesto i video delle telecamere del bar” ha tuonato la D’Eusanio a Live.

Critico il conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi, anche lui ospite di Live che ha risposto così: “Secondo il verbale, c’è scritto che lei ha detto io non metto la mascherina perché sto bene. Questo racconto è anche della gente che era nel bar non solo della guardia della finanza. Non è credibile che ti si sia rotta nel momento che è entrata la guardia della finanza. I furbetti non li vogliamo più. Io quando sbaglio le multe le pago”.