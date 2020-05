Serena Enardu si scaglia contro Deinaira: ‘Una faccia rifatta parla di me’

Serena si scaglia contro Deianira

Nelle ultime ore Serena Enardu sta ricevendo tante critiche sui social. Tutto ha avuto inizio quando ha ufficializzato la rottura con il fidanzato storico Pago. La coppia ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, nonostante i telespettatori non abbiano approvato. Infatti nessuno dei due è arrivato in finale, ma hanno lasciato la casa in seguito alle prime nomination.

Attualmente stanno optando per il silenzio, in quanto si dice che il cantante possa essere tornato da Miriana Trevisan. Si tratta di semplici supposizioni che non sono smentite da Serena, la quale al momento sta facendo i conti con le frecciatine di Deianira Marzano. Quest’ultima non smette di parlare di lei, così la situazione è degenerata.

‘C’è gente che parla dei fatti degli altri’

Serena si scaglia contro Deianira, ecco l’argomento che sta infuocando il web. Con Pago ha partecipato a un’edizione di Temptation Island Vip. Non si è comportata bene avvicinandosi più del dovuto al tentatore Alessandro Graziani. La loro amicizia ha infastidito l’uomo al punto tale da lasciarla. Ha voluto rimettersi in gioco con il Gf Vip per voltare pagina.

Purtroppo i telespettatori si sono ricreduti sul suo conto con l’ingresso di Serena. Il fratello gli ha mostrato un like che lei ha lasciato a una foto artistica di Alessandro, ma ha sorvolato. Ormai avevano raggiunto un equilibrio, però le cose sono peggiorate. Durante la pandemia Pago è tornato dall’ex moglie e dal figlio, anche se ciò ha infastidito la Serena.

Adesso si sono detti addio, così molti si sono espressi a riguardo. Deianira è andata sul pesante, dunque è stata invitata a farsi gli affari propri. Come se non bastasse ha puntualizzato il continuo ricorso al bisturi dell’influencer. Di conseguenza gli animi si sono accessi fino a sfiorare la banalità. Molti non tollerano Serena, ragion per cui stanno dalla parte dell’altra.

La verità di Miriana

Miriana ha deciso di fare una diretta su Instagram per chiarire ogni dubbio. Ha dichiarato che non ha ospitato Pago in questo periodo. Spesso capita che dormi da lei, però condivide la stanza con il figlio. Sono legati solo dall’amore per Nicola, non c’è nulla di più. Hanno trascorso l’ultima parte della pandemia insieme senza doppi fini. Stufa di essere additata come la causa della fine della relazione di Pago e Serena, è intervenuta per smentire tutto.