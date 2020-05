Javier Rojas posta su Instagram il video di un bacio: è mistero

Javier Rojas è tornato su Canale 5 all’interno del programma Amici Speciali, dimostrando, come sempre, di essere un artista ricco di talento. Nessuno, tuttavia, ha dimenticato il gossip che ha coinvolto il giovane ballerino qualche tempo fa. Ogni volta che posta qualcosa di sospetto non si può fare a meno di pensare che Javier voglia far capire qualcosa circa la sua vita privata. e intimità. Il luogo preferito di Rojas sembra essere Instagram, dove è solito postare video, foto e messaggi molto curiosi e apprezzati.

In una stories ha proposto lo screenshot dell’ultima opera cinematografica del film director Dimitri Legrand. Javier si è soffermato, in particolare, sul bacio dei due protagonisti. Ignoriamo se lo screenshot in questione voglia dire qualcosa. Stava pensando a qualcuno nel momento in cui ha proposto tale fotogramma? Il pensiero da parte dei fan giunge subito a due nomi: Solveig e Talisa Ravagnani. Al momento si tratta solo di mere supposizioni. Quello screenshot può significare tutto e niente.

Javier Rojas: il video del bacio

Più sotto proponiamo il video da cui Javier Rojas ha tratto il precitato screenshot. La scena proposta dal ballerino nelle sue stories viene commentata con una fiamma ed una mano simboleggiante l’ok. Come abbiamo chiarito poc’anzi, al momento non risultano certezze sul significato della scena. Forse Javier si è divertito a proporla proprio per suscitare sospetti, in realtà, infondati! (Continua dopo il post)

Un ricordo dedicato agli amici

Javier Rojas ha chiuso le sue stories proponendo una foto risalente al 2015, in cui appare insieme ad altri suoi colleghi (e amici) ballerini. Un pensiero anche per Yasser, “colpevole” di averlo abituato a dire “buenanoch”. Javier non è solo un grande professionista, ma anche un ragazzo molto romantico e passionale, che crede fortemente nei sentimenti dell’amore e dell’amicizia.

Curiosità su Javier

Javier Rojas abbiamo avuto modo di rivederlo all’opera nella puntata di Amici Speciali andata in onda lo scorso 15 maggio su Canale 5. Ricordiamo come il ragazzo abbia vinto la 19esima edizione di Amici nel circuito danza. Attraente 22enne nato a Cuba, Javier Rojas ha iniziato a studiare, spinto dalla madre, presso la Scuola Nazionale del Balletto del suo paese d’origine.

Come leggiamo da Coming Soon, dopo essersi diplomato presso tale istituto, ha continuato ad affinare le sue abilità nella danza classica, ma anche nella danza contemporanea, con l’aiuto del ballerino e maestro Carlos Acosta (un nome, luna leggenda). Prima di trasferirsi in Italia e partecipare ad Amici, ha avuto un’esperienza anche presso la Royal Swedish Ballet di Stoccolma.