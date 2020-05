‘Sto male aiutemi…’: il disperato appello di Pamela Barretta

Purtroppo la loro relazione non è sopravvissuta all’emergenza Covid-19. Infatti, la causa principale della loro rottura è data proprio dalla lontananza. Il loro primo incontro e chiarimento faccia a faccia c’è stato proprio a Uomini e Donne, la scorsa settimana ed è terminato nel peggiore dei modi.

Pamela Barretta è apparsa visibilmente stanca dei continui litigi con Enzo Capo ma nello stesso tempo si è detta pronta a ricominciare. Dall’altra parte, lui è rimasto fermo sulla sua decisione ovvero quella di voler restare solo. La gelosia reciproca e le molte incomprensioni hanno praticamente distrutto il loro rapporto. La dama è stata lasciata da sola da Enzo Capo, che ha abbandonato lo studio di Uomini e Donne senza neppure salutarla.

Poche ore fa, in occasione del suo compleanno, Pamela Barretta ha manifestato tutto il suo malessere sul suo profilo Instagram. Ancora una volta si è sentita sola e abbandonata da tutti ma in particolar modo dal suo uomo che forse non le ha scritto nemmeno un messaggio di auguri. La donna non ha un passato semplice alle spalle e come lei stessa ha ammesso più volte ha dovuto crescere da sola il figlio.

Un compleanno triste e malinconico

Il 18 maggio Pamela Barretta ha compiuto 37 anni. Forse fino a poche settimane fa, la dama aveva pensato di trascorrere questo giorno magari in qualche parte nel mondo e sopratutto in compagnia di Enzo Capo. Infatti, attraverso il suo profilo Instagram, ha scritto un messaggio molto malinconico esprimendo il proprio rammarico e la sua delusione verso l’imprenditore napoletano.

“Oggi sto male. Ho lontanissima la percezione degli altri, come se mi giungessero da un’altra dimensione. In questo stato, nulla potrebbe entrare nel mio cerchio magico. Niente e nessuno. Eppure, è proprio adesso che ho bisogno di aiuto”.

Ovviamente in tanti hanno cercato di risollevarle il morale, lasciandole un commento positivo e di sostegno. In molti si chiedono anche se Enzo leggendo questo appello chiamerà la sua ex facendola una grande sorpresa. Per scoprirlo non resta altro che aspettare…