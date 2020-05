Oroscopo martedì 19 maggio 2020: Leone pronto per un viaggio, Sagittario ansioso

L’Oroscopo della giornata di martedì 19 maggio 2020 è molto positivo per i nati sotto il segno del Leone e dell’Ariete. Lo Scorpione si sta riprendendo, ma deve avere pazienza. Sagittario è giunto il momento di prendere qualche decisione.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se tra di voi c’è qualcuno in procinto di prendere decisioni importanti, questa è la giornata giusta per agire. Vi sentirete particolarmente propositivi e pieni di energia, cosa che favorirà le questioni lavorative. In amore, invece, sarete propensi a concretizzare a ad accingervi a compiere scelte drastiche, sia in positivo sia in negativo.

Toro. I nati sotto questo segno stanno attraversando un periodo davvero molto stressante. Ad ogni modo, a partire dalla giornata di martedì 19 maggio 2020, l’Oroscopo è molto più rassicurante. Verso fine mese potrebbero esserci delle interessanti novità che riguarderanno le vostre finanze e il lavoro. In amore, invece, ci saranno dei risvolti positivi.

Gemelli. In amore non sarete molto propensi a stabilire rapporti stabili. Particolarmente in questo periodo sentirete la necessità di lasciarvi andare a storie fugaci e passionali. Difficilmente le persone riusciranno a tenere alto il vostro livello di attenzione. A lavoro potreste essere un po’ disattenti e commettere qualche piccolo errore.

Cancro. Oggi potrebbe esserci qualcuno pronto a disturbare la vostra quiete. Non raccogliete le provocazioni e lasciatevi guidare dal vostro cuore. Il peggio sta gradualmente passando ma, almeno nella giornata odierna, fareste bene a non discutere con alcuni segni d’aria. Il lavoro comincia a muovere i primi passi verso un graduale miglioramento.

Leone. Siete pieni di voglia di vivere e di agire. L’Oroscopo vi invita a cimentarvi in nuovi progetti specie per quanto riguarda il lavoro. Inoltre, vi sentirete propositivi e pieni di voglia di viaggiare. Le condizioni attuali, ovviamente, non vi permettono di soddisfare questa vostra esigenza. Ad ogni modo, non temete, le cose potrebbero aggiustarsi prima di quanto pensiate.

Vergine. Prestate attenzione alle finanze. Specie in questo periodo potreste essere spiazzati da spese impreviste. Siete un po’ stressati e fuori fase e ciò potrebbe riversarsi anche nel lavoro. I rapporti di coppia, invece, stanno vivendo una battuta d’arresto, almeno per quanto riguarda le relazioni poco stabili e vacillanti da diverso tempo.

Previsioni martedì 19 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Prestate attenzione alle vostre amicizie, potrebbe esserci qualcuno pronto a mettervi in difficoltà. Nel lavoro farete fatica ad arrivare a fine giornata, molto probabilmente a causa dei troppi impegni da portare a termine. L’amore continuerà a darvi qualche tormento. Lasciate perdere le relazioni complicate e quelle che non vi soddisfano appieno.

Scorpione. L’Oroscopo dei nati sotto il segno dello scorpione preannuncia un martedì 19 maggio all’insegna della rinascita. Siete desiderosi di lasciarvi il passato alle spalle e di rialzarvi dalle cadute. Cercate di essere pazienti e di non prendere decisioni in modo affrettato. La situazione migliorerà ma dovrete essere pazienti.

Sagittario. Sarete pervasi dalla voglia di rialzarvi e decollare, sia in amore sia nel lavoro. Per quanto riguarda il primo aspetto, è il momento di prendere una decisione. Se non siete soddisfatti dalla vostra relazione non esitate a chiuderla. In merito al lavoro, invece, la situazione sta migliorando ma dovrete avere ancora un po’ di pazienza.

Capricorno. Il lavoro potrebbe subire una battuta d’arresto. Non si tratta di nulla di grave, tuttavia, gli intoppi potrebbero rendervi un po’ nervosi. In amore c’è da sistemare qualche aspetto. Molto probabilmente voi e il vostro partner siete su due lunghezze d’onda differenti, pertanto, è il caso di trovare un punto d’incontro onde evitare di far sorgere problemi.

Acquario. Forse state cominciando a prenderci gusto con i cambiamenti. Nella giornata odierna potreste sentire il bisogno di cambiare qualcosa nella vostra relazione di coppia. in ogni caso, qualunque sia il problema, è sempre meglio parlarne in modo chiaro e diretto. A lavoro potrebbe arrivare qualche novità molto presto.

Pesci. Occhio alle emozioni. Oggi vi sentirete particolarmente suscettibili, cosa che vi porterà a dare luogo a qualche piccola discussione in amore. Cercate di mantenere la calma a lavoro perché potrebbe esserci qualcuno pronto a mettervi i bastoni tra le ruote. Non scappate dalle vostre responsabilità e affrontate i problemi a testa alta.